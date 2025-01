Stavila sve karte na sto!

Ena Čolić otkrila je Dragani Stojančević šta joj je priznao Jovan Pejić Peja dok su ležali u krevetu.

- Meni je Peja rekao kad smo bili u krevetu da me voli i da se nikada nije osećao, kao u momentima dok je pored mene. Ja sam rekla da volim i ja njega, valjda je to do sad shvatio - rekla je Ena.

Autor: S.Z.