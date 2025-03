RAZOČARANA DO SRŽI: Aneli istakla da je primetila ljubavne iskre između Luke i Sandre, pa otkrila šta je najviše POGAĐA! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Naredna koja je govorila na temu da li je prevara-prevara, ukoliko je samo fizička bila je Aneli Ahmić.

- Za mene je prevara sve, čak i neki pogledi - kazala je Aneli.

- Čekaj, više niste zajedno? Što si se distancirala? - upitao je Đedović.

- Bili smo, više nismo. Primetila sam da gleda Sandru. Nije samo ona u pitanju što nisam pored njega. Ne mogu u potpunosti da mu verujem. Nemam poverenje ni u nju, ni u njega. Videla sam da se posvađao sa Sandrom, to je delovao kao neka ljubavna rasprava. Sad reagujem kad nešto primetim, sa Janjušem nisam. Tada sam videla da je gledao u Majino du*e stalno, ali sam na to ćutala. Ne dopada mi se to što Luka radi. Stavila sam tačku na taj odnos i to je to. Jordanka je rekla čak i da se Luka pravi da je pijan tokom žurke, da pri prevario takmičare i imao opravdanje za neke stvari - kazala je Aneli.

- On je meni rekao da ga uvedem u kuću, a da će on da ide u Pab, a onda mi je rekao da mu nije ništa, što bi značilo da jeste slagao da je pripit - kazala je Jordanka.

