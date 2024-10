Plakao je za Milicom i bebom: Aneli oplela po Terzi jer je slagao Sofiju, pa pokušala njoj da dokaže istinu (VIDEO)

Realna!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Voditeljka Ivana Šopić ušetala je u Belu kuću, a na ovom video snimku učesnici su imali priliku da vide kako Borislav Terzić Terza plače i pravda se Sofiji Janićijević da razlog nije njegova bivša verenica.

- On ovde nije plakao zbog Milice, ovo smo mi pričali o hrani što me on pitao da ga nisam zvala da jedem - rekla je Sofija.

- Iskreno nema potrebe da Sofija njemu zamera mene, nas odnos je od sjaja do očaja, ali iskreno mislim da je Terza plakao za Milicom i bebom - rekla je Aneli.

Autor: N.P.