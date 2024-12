Stavili ga na stub srama: Gastoz iskazao najdublje gađenje prema Terzi, pa Aneli dodatno oplela po njemu! (VIDEO)

Bez milosti!

Naredni na redu koji je dao sud o najbezosećajnijim učesnicima bio je Jovan Pejić Peja.

- Terza, Ivan i Korda - rekao je Peja.

- Na prvom mestu je Terza. On je treći dan flertovao i pored toga jer Milica čeka dete. Drao se na nju, demonstrirao je silu nad njom. Sofija je na drugom mestu. Onaj Dejan ju je vodio svuda, a ona nije znala ni ime lepo da mu kaže,, pa ga je nazvala Meda, sramota. Na trećem mestu je Ivan - kazao je Gastoz.

- Terza, Sofija i Ivan. Mislim da je jasno zbog čega sam njih stavila na ovo mesto. T erza je doveo zdravlje Miličino i svog deteta u pitanje zbog Sofije. Ona je jako loše, to se vidi, što je i normalno jer je sve to doživela. Razmišljala je o najgorim stvarima jer je u drugom stanju, desila joj se najgora stvar. Sofija je veoma bezosećajna, to smo svi imali priliku da vidimo. Na tećem mestu je Đole - kazala je Milena.

Autor: S.Z.