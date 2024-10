Presavila tabak: Anđela obrazložila zbog čega je donela odluku da se distancira od Gastoza, jedna stvar ju je izbacila iz koloseka! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anđelom Đuričić, koja je prokovorila o distanciranju od Nenada Marinkovića Gastoza i naglom prekidu njihovog druženja.

- Ti si meni u razgovoru priznala da ti prija razgovor sa njim i njegovo društvo, ali i da ti se ne dopada jer si se prepustila više nego što si planirala. Nameće se pitanje da li si čekala njegov kiks da bi sebe stopirala u nekim osećanjima koje imaš? - upitao je Darko.

- Nije istina, zaista sam s njim prekinula kontakt s razlogom. Ne smatram da ja imam pravo da mu zameram kad nekog brani, i pored toga što se to meni ne dopada. Ukoliko on sam nema osećaj za mene, ja to da mu namećem ne želim. Dok mene vređa njegov prijatelj najstrašnije, on se smeje i ne govori ništa. Meni to nije normalno. Ukoliko brani nekog drugog, treba onda i mene da odbrani. Ne dopada mi se kad dobacuje Urošu, a drugim ljudima ništa ne kaže, kad izaze neko svoje mišljenje. Radi se o osećaju, koji treba da se ima prema nekom - kazala je Anđela.

Autor: S.Z.