Meni se sviđa njihov odnos: Miljana podržava ljubav Anđele i Gastoza, predviđa njihovo pomirenje na žurci! (VIDEO)

Navija za njih!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Večeras će novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala, zajedno sa Jocom Novinarem ispred Red portala i Sedme sile rešetati učesnike škakljivim pitanjima.

- Mislim da sam sve rekao, za mene je Anđela folirant i stojim pri tome. Meni nisu u interesu te svađe, neću da diram prvi i to javno kažem. Mionino i moje bockanje za stolom neće biti, ali ako neko prvi napadne, itekako znamo da se odbranimo - rekao je Ša.

- Ja sam samo iznela svoje mišljenje, mislim da se Gastoz dopada Mioni. Mislila sam isključivo na nju, ne na Ša i Gastoza. Nisam se zbog toga povukla iz druženja sa Gastozom, naprotiv, sve smo bliži. Ša mi je juče prvi dobacio u sobi - rekla je Anđela.

- Kako komentarišeš to što je Ša rekao da si ljubomorna na njih, jer ti je svaka veza propala - pitao je Tanasijević.

- Njemu su propala dva braka, ali neću da se nastavljam - odgovorila je Anđela.

- Meni se sviđa njihov odnos, videla sam danas da se Anđela zagrejala. Traži da je on odbrani, ako je neko napada i razumem to. Smatram da je trebalo da je odbrani, a ona je time što mu je to zamerila, pokazala da joj je stalo. Smatram da će se pomiriti, jer bila bi šteta da se ovo prekine. U utorak uz malo vina je sve sređeno - rekla je Miljana.

Autor: Iva Stanković