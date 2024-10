Stavila sve karte na sto!

Naredna sagovornica predstavnika portala Pink.rs, Darka Tanasijevića bila je Sofija Janićijević, koja je prokovorila o vezi sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Zanima me koliko gti je zabavno to što Terza ponižava svoju trudnu verenicu time što diskredituje taj odnos, govoreći da je bio veren samo deset dana. Smejala si se dok je to pričao - kazao je Darko.

- On je to iskreno rekao. Nije to ponižavanje, to je činjenica - odgovorila je Sofija.

- Ako ćemo zalaziti u sitna crevca, oni su bili vereni duže od seset dana - dodao je Darko.

- Ne razmišljam ja toliko o tome da li sam se nasmejala dok je on to pričao, moguće je i da jesam - istakla je Sofija.

- Kako se nosiš s tim da likuješ i cvetaš kad Terza govori nešto loše vezano za Milicu? - upitao je Darko.

- Ne likujem, nisam se smejala. Ne znam kako to drugi vide. Pokušavam da budem bez reakcije - kazala je Sofija.

- Da li si ti bila upućena u odnos Terze i Milice ili nisi? Meni si tokom razgovora u prošlonedeljnoj emisiji rekla da ne zna, a onda si rekla, tokom razgovora sa učesnicima, kako se sećaš nekih detalja - kazala je Sofija.

- Moguće da sam prokomentarisala. Nisam isptatila ja njihov odnos - kazala je Sofija.

- Kažeš da si dobra osoba. Da li dobra osoba svesno navlači zauzetog muškarca na to da ostavi trudnu verenicu, koja vas i pritom gleda? - upitao je Darko.

- Nisam krivac ja. Da sam ja na tom mestu, krivac bi mi bio taj muškarac, koji je pored mene pogledao neku drugu - kazala je Sofija.

- Mnogi smatraju da je odlika morala, samosvesti, kompasa i nekih kvaliteta to da ne gledamo zabranjeno voće - kazao je Darko.

- Moguće da je to moja greška. Ne kajem se - istakla je Sofija.

- Rekla si da ne osećaš empatiju prema Milici - kazao je Darko.

- Ne poznajem devojku, ne mogu da imam empatiju. Uradila sam to što sam uradila - kazala je Sofija.

