Njega krivim za ovo što se dešava: Janjuš osudio Zolu, pa progovorio o Miljaninom abortusu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća voditeljke Anastasije Buđić bila je Slađana Lazić Bošković, a putem video-poziva uključio se Marko Janjušević Janjuš, koji je prokonetarisao najaktuelnija zbivanja u rijalitiju.

Kako se Zola oseća nakon što je Miljana izvršila abortus?

- Nije dobro, iskreno. Nije raspoložen. Ko kaže da je on sjajno, taj ne govori istinu. Nagovorio sam ga sinoć da izađemo, ne da bi slavio, nego malo da skrene misli.

Njihove priče nisu usaglašene. Miljana je rekla da je Marija da objasni Zoli da treba da dođe u Niš, a da je odbio to. On nema adekvatne odgovore na to. Kakav stav imaš po tom pitanju?

- Posle šest godina ništa više nije kod njih jasno. Ne mislim da on treba da ima bilo kakav odnos sa njom. Njega krivim jer se sve ovo dešava. Posle svega što mu je uradila, uništavala stvari, on se opet viđao s njom. Nisam detaljisao s njim, stvarno nisam želeo da ulazim u to.

Kako ti se dopada nova takmičarka u Eliti, Ena?

- Nije loša. Najlepša devojka tamo, po mom mišljenju je Sandra Obradović. Ne znam kako ona nije zapala meni u mom životu. Ne bih se kajao da je ona bila deo mog života.

Da li si siguran da se ne bi vratio Aneli?

- Siguran sam. Nema potrebe da se o tome diskutuje. Nema prostora da se priča o tome da bih ja išta imao sa njom.

Kako komentarišeš Sofiju i Terzu?

- Takva se nije pojavila do sad. Nju ništa ne dotiče, a Terzu tek ništa ne dotiče. Njih dvoje ništa ne zanima. Ponašaju se kao da ništa loše ne rade. Bitno je da onaj Mića, štakor, podržava njihov odnos, a mene je kudio za svaki moj postupak. Da ga vidim, pljunuo bih ga negde na ulici, smeće jedno odvratno.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.