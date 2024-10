Držim je u šaci: Slađa priznala da zna razne prljavštine Teodore Delić: Čula sam da je varala Bebicu (VIDEO)

Od velikih prijateljica, do zakletih neprijatelja!

U novom ozdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća Anastasije Buđić, Slađana Lazić Bošković dala je svoj sud o Milani Šarac Mimas i Nikoli Grujiću Gruji.

Kako ti deluje odnos Mime i Gruje?

- Sve se vraća, sve se plaća. Jako je loš čovek. Prevario je svoju ženu s Mimom, sad mu se sve vratio. Drago mi je jer mu se sve to izdešavalo. Degenerik običan.

Mima i Gruja su sinoć žestoko zaratili, pale su teške reči. Kako gledaš na to?

- Gruja sad lupeta gluposti, samo da bi ispao neki frajer. Muški ego mu ne daje da prizna da je bije preboleo. Ona se zaljubila u Uroša, a on gumi neko ludilo. Glup je k'o noga od stola.

Kako gledaš na Teodorino učešće?

- Bolje da me ne pljuje, jer ako ja progovorimm neće biti dobro. Kao što ona mene drži u šaci, držim i ja nju. On je glupa k'o noć. Devojka ne zna koliko je šuplja. Za mene je nebitna i odvratna. Čula sa da je varala Bebicu. Ne znam da li je to istina, ali sam čula to. Znam samo ono što sam i ja videla sama. Varala je svoje momke, to mogu da kažem. Ona je i svog bivšeg dečka Mastora prevarila s Gastozom. Samo što je nju Gastoz iskoristio na jedno veče i to je to.

Autor: S.Z.