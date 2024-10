Ovonedeljni vođa, Ivan Marinković, za svoje potrčke postavio je bivši ljubavni par, Milanu Šarac Mimas i Nikolu Grujića Gruju, između kojih su sinoć, ostali učesnici "Elite" birali.

Subota veče rezervisana je za emisiju "Nominacije", te je tako voditeljka Ivana Šopić na samom početku podigla Aneli Ahmić, koja je iznela svoju nominaciju, ističući da ne zaboravlja to što joj je Mimas udarila na majčinstvo.

Milena Kačavenda naredna je nominovala, te je uputila žestoke reči na račun Mimas, od čega su se tresli zidovi.

- Ljubomorna sam na nju jer nisam mogla da priuštim lažnu frizuru i d*pe. Trebala bi da uradiš operaciju mozga. Bolje da si išla u Tursku da ugradiš kosu, kad već zarađuješ pare na Only fans-u. Što se vas oboje tiče vi ste dve budaletine u kompletu. Grujo, ja za tebe nisam mislila tako, iako mi je ona od samog početka bila lažna Oliva. Ne bih komentarisao situacije koje si napominjao za tvoj život napolju. Za moje ušli si dobar muzičak. Nisam mnogo sa tobom komunicirala, ne mislim da si loš čovek, ali sve što si pokazao nije najsjajnije. Nisi me uvredio, nismo imali sukob. Prolaziš tešku fazu, ali karma je k*čka. Ne znam gde ti je muškost da moliš ovu kanturinu, ženu zbog koje si rasturio porodicu... Situacija te je ošašavila, pa si sad oblična kišna glista - govorila je Milena, pa nastavila da komentariše Mimas:

Sledeća je nominovala Miljana Kulić, koja je sarkazmom isprozvala ovaj bivši ljubavni par, a da oni to nisu ni shvatili.

Nenad Macanović Bebica bez milosti i bez dlake na jeziku je sasuo Mimi i Gruji sve što misli u lice, a oni nisu mogli ni da naslute da Bebica ima zapravo ovakvo mišljenje o njima.

- Grujo, hladan si mi, neinteresantan, mislim da nisi sposoban sam da živiš i rasuđuješ. Koliko se sećam i u petici si imao probleme sa kockom i dugovima. Zbog Mime si ovde ostavio dete, dugove, bivšu ženu, a koliko se sećam i neke kredite si ostavio. Mislim da si jako nesposoban. Sam si rekao kako je ona morala da prodaje auto, kako bi mogla da vraća tvoje dugove. Nemam lepo mišljenje o tebi. Osim što lepo peva. šta lepo da kažem? Što se tiče Mimas metle, žao mi je što je Teodora provalila da mi se svđa. Ovo je najgluplja osoba koju sam upoznao u životu - govorio je Bebica.

Anđela Đuričić prilikom iznošenja svog mišljenja o Mimi, pored lošeg mišljenja koje ima o ovoj učesnici "Elite", Đuričićeva je istakla da će proveriti da li ima osnova da je tuži, s obzirom na to da je, kako je rekla, Mimas izrekla laž na njen račun.

Nenad Marinković Gastoz rešio je da ne ćuti, te je tako, takođe, sasuo Mimi i Gruji sve u lice, pokušavajući da Gruji otvori oči.

- Jedan nodajući tupavi nož. Meni je tužno što imam toliko toga da ti kažem, jer si totalno nebitna, a svašta može da se okiti. Ne mogu da ti zamerim, samo da pričam šta sam video da si uradila njemu, otišla, pa i dalje pričate. Mislim da imaš gore mišljenje o sebi nego što ga ja sad iznosim. Tvoja faca je kao poligon da se neko pos*re, tu bi profitirala više nego na Only fans-u. Ovo je odvratno, ali ja tako nju vidim - govorio je on, pa nastavio:

- Malo sam preterao kad sam rekao da joj je faca super za ono što sam rekao. Kad smo za vreme reklama bili u Odabranima i rekla da se nadam da joj je baka super, ona se nasmejala kao da joj ništa nisam rekao. Mimas odavde ćemo da izaćemo, treba da se baviš poslovom, pa pazi na svoj imidž. Što se tiče tebe brate moj, umetniče, ne smatram da si loš čovek. Jedan povređen muškarac... Setim da se smo pričali i da sam te pitala da li ti je ikad spremila ručak ili opegala majicu, ti si rekao samo kad si je pitao. Pravila ti je društvo da izađeš iz bedaka zbog braka i zbog toga si je toliko veličao. Ja sam rekao da sam mnoge stvari opraštao bivšoj, samo da mi bude blizu, ali ja sam se borio za mangupa. Ona je bila ozbiljan šmeker i zbog toga mi nije bilo teško da bacim ponos i da nemam ego, s druge strane u njoj ne vidim mangupa i bilo šta da trčiš za njoj. Ona ti je dokazala pred svima, a ti si se opet spustio u njenim očima i našim. Ne sviđa mi se da si toliko željan riblje pažnje, ti moraš da imaš devojku pored sebe, kao da mu je bolje svuda nego u gaćama. Oboje treba da se izdignete iz situacije, imaš ti kod kuće nešto prelepo što te čeka. Neću da budem džentlmen, jer nemam potrebu, šaljem Mimu - nastavio je Nenad Marinković.

Aktuelni učesnik "Elite", Stefan Karić koji inače često ume da razgovara sa Grujom u pabu "Prijatelji" i tom prilikom da mu, ne štedeći reči, kaže ono što misli, tako je rešio i da iznese na nominacijama.

- Smatram da je Mima večeras napadnuta bez potrebe, govore da joj je faca za izmet, to nije džentlmenski. Ovde smo da je komentarišemo, a ne da je ponižavamo. Ne sviđa mi se kad je bila ljubavnica i nije marila za decu koja su kod kuće. Ona je prema meni okej, mi provodimo vreme. Ne sviđa mi se njena prošlost, a ove sezone nije trebala na onaj način da uradi ono Gruji. Žao mi je što se Aneli umešala u tvoj odnos i nije marila za tvoje emocije. Ti si izigrana od strane Rajačića. Lepa si i prostojna devojka, svi mi prikrivamo nedostatke. Kod tebe i fali energija. Smetaš ukućanima, ali te ja gotivim. Nekad me podsećaš na sponzorušu - rekao je on, pa nastavio o Gruji:

- On je jedan kockar koji ne mari za svoju decu, preče su mi strasti nego deca. On je pogazio sve što je pričao, dostojastvo nema. Pričao je sve najgore o njoj, a ispostavilo se da je laž jer je preko svega toga mogao da pređe. Ja ću da nominujem Gruju, a da ostavim Mimu - dodao je Stanić.

Mimin bivši dečko, Uroš Rajačić, imao je samo reči hvale kada je u pitanju njegova devojka, dok za Gruju ipak nije.

- Mima je za mene dobra devojka, u donosu sa mnom bila je iskrena i dobra, i dalje je. Nisam nijednom posumnjao da je radila nešto iz inata. Posle 3-4 dana počeo sam da primećujem da ima neke toksične navike, to sam joj rekao. Dobra je osoba i samim tim mi je otežala sve to. Nikad neću biti džukela prema njoj, nikad je neću uvrediti, ali to ne znači da će biti pomirenja - rekao je Rajačić, a šta je rekao o Gruji, pogledajte u nastavku:

Kako je Miona Jovanović ustala da iznese svoju nominaciju, izbio je sukob između Gruje i nje, te je Nenad Aleksić Ša, njen dečko, pobesneo i zaratio sa Nikolom.

- Mima i ja smo korektne, nikad nismo imale rasprave. Ovo što si uradila sebi si napravila glupost, ali si se izvukla iz lošeg odnosa. Gruja je dečko koji se ozbiljno ponižava, Uroš je hrani, uzima njegovu večeru, a j*bao ju je pre par dana. Ona je tebe odj*bala, a nudiš joj doručak. Kad sam videla snimak iz izolacije samo šlog što me nije strefio. Nijedna žena ne bi pristala na pomirenje. Ti bi hteo, ali te ona odj*bava - govorila je Miona.

- To bi vi isto radili - rekao je Gruja.

- Ja u životu ne bih prešao da neko j*be moju devojku. Ti si sad pokazao da mene ne poštuješ. Gledao sam da ublažim, a mogao sam da raspalim paljbu. Ja sam moje mišljenje rekao, a ona ne priča iz moje glave. Ne treba da budeš iskompleksiran. Ona ako malo mahne repom ti ćeš da se pomiriš sa njom - besneo je Ša.

- Ne znam koja devojka bi prešla preko onog ponašanja. Urošu si ćutao. Nisi ispao muškarac, bio si pregalan. Ne bih volela da u životu imam prijatelje koji su kockari i alkoholičari. Šaljem Gruju u izolaciju - poručila je Jovanovićeva.

Nakon što su svi učesnici, kao i vođa na kraju, izneli svoju nominaciju, voditeljka je saopštila ko je nominovan, tj. ko će se boriti za opstanak u "Eliti".

Milena Šarac Mimas nominovana je od strane ukućana, Nenada Macanovića Bebicu poslali su Odabrani, a najmanje SMS glasova imaju Saša Mihajlović i Filip Najdanović.

Nakon emisije, Gastoz se poverio Kačavendi o tome što ga tišti, tj. o tome što ga Anđela i dalje kulira.

- Ne obraća ti se uopšte - pitala je Kačavenda.

- Ne, z*jebala me je Miljana. Rekla Anđeli evo ti čokoladica od Gastoza, ona rekla neću ništa od njega - ispričao je Gastoz.

- Moraš malo da obrneš roštilj. Ne možeš ti da budeš kuvana noga. Moramo da je čačnemo nekako, nije ni njoj svejedno. Nije raspoložena, vidim ja - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić