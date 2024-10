Gruja je bolji u krevetu: Isplivali šok detalji, Mimas ponizila Rajačića za sve pare! (VIDEO)

Slađa Poršelina raskrinkala Milanu Šarac!

U toku je emisija "Nominacije", a večeras takmičari "Elite" večeras biraju između Nikole Grujića Gruja i Milene Mimas Šarac. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Ćutao si kao p*čka, imao sam veću rekaciju kad sam samo pričao jednu noć sa njom, a ujutru joj prišao Uroš. Ona se j*bala sa njim, a ti joj ništa nisi rekao. Trebao si da mu j*beš mater u p*čku. Video sam da si danas na navođenju menjao face, ako će to da menja naš odnos ne interesuje me. Tvoj i moj odnos je fenomenalan, poštuješ me i poštujem te. Neću da ti dajem savete, Uroš i ti ste još trebali da se izljubite. Mima je sebi dala za pravo da proba mene da ponizi. S Grujom provodim vreme, ostaviću ga. Dovoljno se ponizio, ne mora da razmišlja u izolaciji - rekao je Munjez.

Posle Munjeza nominovala je Ana Spasojević.

- Večeras nas Gruja sve gleda manijačkim pogledom. Danas sam ti rekla sve kad smo imali nabrajanje. Ja tvrdim da bi se ti na keca pomirio sa njom, rekao si mi da bi joj sve oprostio. Rekao si da ti je rekla da ona mora da pređe preko tih stvari, s tim si potvordio da bi joj se vratio. Ona kad bi ti dala priliku i prišla s namerom da se pomirite, ti bi iste sekunde. Čim ona spusti loptu ti govoriš da nećeš ništa loše da pričaš o njoj. Uroš ovde kao da ti je najbolji prijatelj - govorila je Ana.

- On je moj spasitelj - dodao je Gruja.

- Ona tebi ne daje povratnu da možeš da prođeš. Katastrofa je što je vređaš i pričaš one stvari. Mima ti si katastrofa, radiš iste stvari kao u petici. Ostavljam Gruju - poručila je Spasojevićeva.

Sledeća je nominovala Slađa Lazić Poršelina.

- Za mene je Gruja dobar čovek, meni se nikad nije zamerio, uvek me je poštovao i nikad me nije uvredio. Ovo što mu drugari večeras rade je za mene katastrofa. Grujo, ovde treba da uploviš u drugi odnos i da zaboraviš na grešku. Mima Šarac je meni nesnađena devojka, najstrašnije me je vređala, kao i ja nju. Ona je ološ. Pitali smo je ko je bolji u krevetu Uroš Rajačić ili Gruja, ona je rekla da je Gruja. Meni Uroš to nije poverovao. Koketna si, ti se gledaš i sa Pejom, sa Bebicom, sa Karićem. Ostavljam Gruju - komentarisala je ona.

Autor: A. Nikolić