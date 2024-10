Smrad iskompleksirani: Jelena tvrdi da je Rajačić lažov, otkrila kako je proteklo njihovo poslednje viđanje! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Jelena Ilić progovorila je o odnosu sa Ivanom Marinkovićem.

- Ivan mi je bacio patike od šesto evra u jezezo, a Rajačić ih je oprao -kazala je Jelena.

- Kako se čovek samo kači na priču, da bude u prvom planu - istakao je Terza.

- Došao je na garnituru, pokupao je da je priča, ali sam mu rekla da kad se udostiji da kaže istinu, a ne da izmišlja kao me je je*ao, tada ću da pričam s njim. On je iskompleksiran jer mi nismo imali se*s. On je smrad iskompleksirani. Kad smo bili u emisiji ''Narod pita'', dozvolila sam mu da me vrati kući, što je ostavljanje prostora da se priča o tome kako sam bila intimna sa njim - istkla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.