Otvorila Pandorinu kutiju: Jelena otkrila da li je Ivan imao problem sa potencijom, otkrila da je hteo da se igraju u Eliti 7 (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Ivanu Marinkoviću.

- Ivane, da li stvarno misliš da ti bilo ko veruje da si imao s**s sa Jelenom, a tolike godine u braku ga nisi imao - glasilo je pitanje.

- Imaju pravo da veruju, ja mislim da sam joj dokazao da nisam impotentan, to sam joj dokazao i porukom u kojoj sam joj rekao sa kim sam imao s**ksualne odnose. Ja i dalje ne znam, odnosno nisu mi se još slegli utisci šta sam ja hteo od tog s**sa i šta je ona htela. Nismo pričali ni pre, a ni posle o bilo kakvom pomirenju. Uopšte se nismo dotakli te teme da ćemo se pomiriti. Da, nećemo se pomiriti, to je sigurno. Mislim da je ona htela da vidi da li ja i dalje želim da imam s**sualne odnose s njom - rekao je Ivan.

- Kada kaže da nije bilo reči da se dogovaramo, kada smo bili u salonu oko situacije koju smo prepričavali i kada se njegov komšija Miloš šalio: "Još da se pomirite", Ivan je rekao: "Kad je glupa, ja sam joj predlagao da se igramo, ona nije želela ni da čuje o tome" - rekla je Jelena.

- Da li je imao periodično problem sa potencijom ili konstantno dve godine - pitao je Milan.

- Najodvratnije i najneprijatnija tema o kojoj pričam, jako dugo je imao problem s tim, nije želeo da prizna da ima problem s tim, nije želeo pomoć. Ja sam ga slala redovno kod doktora...Ja ne znam da li se ti venčavaš sa ženom zbog s**sa sa kojom si šest godina? Način na koji mi je pokazivao da to ne može i ne želi i situacije su mi govorile da on to ne želi. Za mene je to bio čin gde želimo da budemo roditelji, a on mi je pokazivao da o tome ne želi ni da razgovara - rekao je Marinković.

- Miljana, ti kažeš da je Mariji rekao da je bio impotentan s Jelenom- rekao je Milan.

- Eto, je l' sam slagala? Ne - rekla je Jelena.

- Jelena je sama o sebi rekla da je ostala sa mnom u vezi i udala se za mene jer je samo bilo bitno da imamo porodicu. Upravo je rekla da smo mehanički trebali da pravimo dete. Govorila je svaki drugi dan i kljucala mi je mozak konstatacijom da ja ne želim dete. Kada smo zaključili da nešto nije u redu, ja sam joj govorio da se opusti. Ona je meni svaki dan govorila i plakala i negde prećutno krivila mene za to, govorila je: "Ti nećeš dete"...Ja sam pre dve godine otišao kod urologa prvi put u životu. Prvi moj odlazak kod urologa je bio pred jedan rijaliti. Ja sam bio siguran da ona može da ostane trudna i dan-danas mislim da može, samo ima problem sa psihom. Da bih nju zadovoljio, otišao sam pre "Zadruge 6" kod urologa i sve je bilo u redu. Ostalo mi je da uradim spermogram - rekao je Ivan.

- Nije išao kod urloga prvi put pre dve godine, ja sam ga nagovarala 150 puta. Mi smo toliko godina bili zajedno i shvatili da se ništa ne dešava i nakon toga je počeo problem sa potencijom. Ja sam plakala i bila sam očajna što ide u šestu sezonu, jer je to deset meseci života. On je tu već pokazao da mu to nije najbitnije - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić