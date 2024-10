Mislim da je te pare davao njoj Marijana Zonjić uverena da Gruja nije ispratio dugove zbog Mime, pa priznala koliko je zarađivao po nastupu! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća je bila Marijana Zonjić, koja je otkrila kakav stav ima o Nikoli Grujiću Gruji.

Kakvo mišljenje imaš o Gruji? Da li znaš za njegove dugove, o kojima se priča?

- On mi je jedan od najboljih drugara. Iskreno, nas dvoje smo nastupali zajedno. Uzimali smo velike pare na nastupima, a meni je bilo čudno, jer je uvek dugovao jednu istu cifru. Sada smatram da je sve to davao Mimi. Pronašao je izlaz u rijalitiju, kako bi sve pare dao na vraćanje tih dugova. Svaki put kad on završi svirku, nalazio se sa ljudima kojima je dugovao da bi vratio pare.

Da li imaš saznanje da je Mima bila intimna s ljudima kojima je dugovao pare?

- Ne. Znam da se družila sa jedim od njih, ali ne mislim da je takve stvari radila.

Gruja je pokušao posle žurke da se pomiri sa njom, a onda je to negirao i rekao da je to uradio jer je bio pijan i da je s njom želeo samo da bude itniman. Kako ti se to čini?

- Žao mi ga je. Mislim da treba da da iskulira sve to i da se smiri malo. Mima, Mateja, Gruja i ja smo jednom zajedno putovali zbog neke svirke. Mateja i ja smo muziku pojačavali, samo da ne bi slušali te svađe njihove. Moguće je da će se na kraju i pomiriti. On je spreman da se pomiri sa njom, ali mislim da je njoj to dojadilo.

Koliko je Gruja zarađivao po nastupu?

- Sve zavisi. Od 500 evra, pa na gore. Nikada manje od toga.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.