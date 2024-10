Jezik kao britka sablja: Đedović žestoko opleo po Terzinom ponašanju, za izdaju trudne Milice nema opravdanja! (VIDEO)

Brutalan od samog početka emisije!

U večerašnjoj emisiji "Izbacivanje" voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je Marka Đedovića. Na samom početku emisije komentarisali su javnu prevaru Borislava Bore Terzića.

- Nikad nismo imali situaciju da trudna žena gleda. Što se prevare tiče, ako ti se neko sviđa, srećan put. Ali, ako neko trudan gleda i možeš da naškodiš trudnoći, ja to ne mogu da banalizujem - govorio je Marko.

- Da li ti se čini da je Terza počeo da izbegava i da popušta sa odnosom prema detetu? - upitala je Dušica.

- To je generalni utisak. Prvo je počelo prestajanje pominjanja Milice, pa je pričao da će biti tu šta treba detetu. Pominje on to i sad, ali to ide opadajućom notom. Banalizuje se veridba, kao kakva veridba od 10 dana?! Meni je Milica danas poslala klip na kom kod Drveta traži prsten, pa je hteo i sa mnom da ide. Želeo je Milicu prošle godine da veri, a sad kaže da je uradio zbog roditelja koji ne vole Milicu. Ja tek spolja vidim koliko ljudi maše poentu, valjda jer sam napolju pa vidim, možda sam i ja mašio - nastavio je Marko.

Autor: A. Nikolić