Sofija neće da slavi dolazak Terzinog deteta: Iz šiša bara poslala važnu poruku svojoj porodici o njihovom odnosu! (VIDEO)

Pokušala da dočara ocu i majci koliko joj je lepo u odnosu sa njim!

Prvi sagovornik voditelja Darka Tanasijević u "Šiša baru" večeras je Sofija Janićijević. Ona je govorila o svom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom, ali i komentarisala njegov odnos sa trudnom Milicom Veličković, koju je ostavio zbog nje.

- On ima neki x faktor, interesantan je, pažljiv, emotivan, ima nešto što ga odvaja od svih drugih. Rekli su mi da ja ne bih bila sa njim, jer je zauzet. To je bitno, ali u ovoj situaciji je ispalo tako - govorila je Sofija na samom početku.

- Šta se desilo, pa su se barijere srušile? - upitao je Darko.

- Kad ga pogledam meni nešto radi u stomaku, ja sam sve zaboravila samo njega vidim. Pitao je on mene kako bih reagovala da se on druži sa nekim curama, a ja ne bih reagovala, jer ako nije našao pre mene, ne verujem da će ni sad. Ja nisam ljubomorna. Ja ne bih ulazila u nešto ovako veliko da samo hoću da se zezam, ne bih nikad, nikome tako nešto uradila - nastavila je ona.

- Šta treba da se desi da vidimo žar u tvojim reakcijama? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ja to ne znam da pokažem, ja to pokazujem delima. Ne znam šta tamo svi očekuju, a i on. Pitam ja njega često da li njemu fali nešto pored mene, jer vidim da mi ne veruje kad mu kažem da je lep. Meni je savršen. On je meni idealan - pričala je Sofija, pa progovorila o njegovim brigama:

- Zna se da je njemu najveća briga beba, šta je ostavio napolju. Ja znam da on o tome razmišlja, ja ga tad pustim i treba tad da bude sam. Zna da je meni bitno mišljenje mog oca i majke, jedinica sam. Znam da sve ovo nije u redu, svesna sam. On mene čuva i gleda kao Boga, nadam se da oni to vide. To je neverovatno. Ovo što sad prolazim sa njim je nešto neverovatno, meni se to nikad nije desilo. Toliko pažnje, tako neko da te gleda, dva minuta me ne pušta da nisam tu. Ja ako odem u Odabrane, on stoji na vratima i traži me. Nadam se stvarno da to moji roditelji vide i da će bar iz tog dela odnosa da shvate da u nečemu lošem što sam uradila ima nešto što je baš dobro za mene.

- Kako komentarišeš što su ljudi u šoku bili kad si rekla da nemaš empatiju prema Milici? - dodao je voditelj.

- Ja imam, kad razmišljam dublje. Nije u redu ovo što smo uradili, ali ne mogu da budem osoba koja će da kaže da joj je žao. Meni i da jeste, ja to ne mogu da kažem. Gde je bilo da mi je žao pre nego što sam sa njim ušla u vezu? Bolje je da ćutim na tu temu i da ništa ne kažem na to - objašnjavala je Janićijevićeva.

- Pomenula si porođaj, da li imaš u glavi kako ćeš da proslaviš to sa Terzom? - pitao je Darko Tanasijević.

- Htela sam sa njim da pričam da ne budem tu i da me nigde nema. Želim da on pusti glavu, plače i vrišti, kako god on da hoće da pusti emocije.

- Ima li nova poruka za mamu? - pitao je Darko Tanasijević.

- Samo da kažem da se nadam da su dobro i da vide kako se Terza trudi i da se nisam zeznula. Ova ljubav mi je iz srca. Emocije su stvarno jake, vidim u pogledu. Dva minuta kad nisam sa njim, kao da se nismo videli ne znam koliko dana... Kao ludilo - poručila je Sofija.

Autor: A. Nikolić