ŠOK: Terza u suzama obelodanio dve Miličine tajne, ovako pravda svoju preljubu (VIDEO)

Naredni sagovornik Darka Tanasijevića bio je Borislav Terzić Terza koji je otkrio dve tajne koje je čuvao o Milici Veličković, te se osvrnuo na svoj odnos sa Sofijom Janićijević.

- Terza kako si? - upitao je Darko.

- Zabrinuto, iskreno brinem se za bebu i za Milicu. Nadam se da Milica vodi računa o bebi - rekao je Terza.

- Koliko često misliš o tome, a koliko pričaš? - upitao je Darko.

- Pa mnogo više mislim nego što pričam. Danas je trebalo da nam bude godinu i mesec dana, 15. ona treba da ide na pregled, o tome stalno razmišljam - rekao je Terza.

- Često si zbunjen, postavlja se pitanje da li stvarno misliš reči koje izgovoriš. Šta misliš kako Milica proživljava sve ovo? - upitao je Darko.

- Poznajem dosta Milicu, sećam se koliko sam je povredio kada sam uradio ono sa Tamarom Tik Tok, mislim da je svesna nekih stvari i da je presekla u glavi i da je ne zanimam u tri života. Mislim da joj je bilo teško na početku, ali mislim da se sad iskulirala jer je ona tako flegma - rekao je Terza.

- Kako misliš da može da bude flegma? - upitao je Darko.

- Pa sigurno je presekla odmah u glavi znam je, ona je ovo odmah presekla za tri života - rekao je Terza.

- Šta si to saznao o Milici noć pred ulazak? - upitao je Darko.

- Koliko god sam verovao da nije bila u trojkama i četvorkama, da nisu bili afteri to je negde sve istina. Sa svim momcima sa kojima je bila povezivana to je istina. Ona je negirala toliko, ali ja kad sam saznao o tome eto iskreno želudac mi se prevrnuo. Ima još jedna stvar koja je jezivija od svega. Čuo sam da je već imala jedan abortus, to me je razočaralo mnogo - rekao je Terza.

- Zašto je nisi pitao to? - upitao je Darko.

- Nisam mogao da joj kažem jer nisam bio tu, nisam imao telefon i to je to. Toliko me to povredilo i pogodilo, toliko me razočaralo što se klela u neke stvari, ali na kraju je lagala. Ako mene laže čovek koji je tu bio, onda ja lažem vas - rekao je Terza.

- Šta je sa Sofijom? - upitao je Darko.

- Kao da mi je Bog poslao, toliko sam se zaljubio. Toliko je smirena, toliko mi je prelepo, ovo je ludilo mozga.

Autor: N.P.