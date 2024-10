Opet radi vređalica Ene Čolić: Pobesnela na Peju, ovo je jedini način da mu oprosti javno poniženje! (VIDEO)

Nije mogla da se iskontroliše!

Ena Čolić besnela je na Jovana Pejića Peju zbog javnog poniženja, pa ga je u razgovoru sa Matejom Matijevićem nazvala majmunom, zbog čega joj je on odmah skrenuo pažnju da ga ne vređa.

- Nemoj da vređaš ljude, posle će da bude "Nisam to rekla" - govorio je Mateja.

- Iznervirao me je - smejala se Ena.

- Kakvu priču si mu napravila - umešao se Rajačić.

- Trajaće do kraja - poručila je Ena.

- Da li bi mu oprostila? - pitao je Matijević.

- Nikad. Kad bi ustao i rekao da se ogrešio o mene i izvinio se. Ako ostane pred svima i izvini se, ja bih rekla da je sve okej i da mu opraštam. Družićemo se, ali me ne bi pipnuo. Znaš kako će ovo da izgleda? Ja sam pričala kako me je povredio, on koji je rekao da ima emocija između nas, a ja umirem od smeha sa tobom - govorila je Ena.

- Tvoja fora je da praviš gluposti od četvrtka da četvrtka - rekao je Mateja.

- Ja sam glupost sama po sebi - smejala se Čolićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić