Prosta devojka čije se zanimanje ne zna: Sofija osula pljuvačinu po Aneli, zapretila tužbom ukoliko joj bude spominjala mamu! (VIDEO)

Bukti rat!

Naredna sagovornica predstavnika portala Pink.rs, Darka Tanasijevića bila je Sofija Janićijević, koja se osvrnula na sukob sa Aneli Ahmić.

- Sofija, kako je moguće da ti kao mlada devojka nemaš potrebu da se odbraniš, kada te pojedini učesnici vređaju? - upitao je Darko.

- Osećam potrebu, ali nikada se nisam našla u takvoj situaciji da me neko vređa. Iskreno, da sam napolju, rešila bih nekim drugim putem to. Ovde me neškolovane, proste devojke, čije se zanimanje ne zna vređaju. Kako ja da se raspravljam sa Aneli, koja moje ponašanje naziva ku*varlukom, a time opisuje sebe. Ja Moju majku vređa, ne zna ni ko je ni šta je - rekla je Sofija.

- Da li misliš da Miljana i Aneli imaju pravo da ti drže moralne pridike? - upitao je Darko.

- Ne, naravno - kazala je Sofija.

-Molim? Ja nemam pravo? Za tebe sam moralna gromada. Sve je kod mene transparentno, a ti si diskutabilna - kazala je Miljana.

- Kako reaguješ na to što ti je majka u više navrata pominjala majku? - upitao je Darko.

- Moja majka je jedva dama, nije neškolovana osoba koja vređan druge. Ukoliko Aneli nastavi, rešiće se sudskim putem sve - kazala je Sofija.

Autor: S.Z.