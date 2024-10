Konstantno sam u grču: Gastoz priznao šta mu smeta u odnosu sa Anđelom, pa otkrio da je poludeo od nje! (VIDEO)

Van sebe je!

U novom izdanju emisije ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala spremni su da učesnike sateraju u ćošak svojim škakljivim pitanjima.

- Kako reaguješ na ova Anđelina priznanja - pitao je Darko.

- Sve sam pomno pratio, ali i sve može i da nestane. Čekam da se nešto konkretno desi, da bih malo iskulirao. Ovako ću eksplodirati, konstantno sam u grču - rekao je Gastoz.

- Da li si nekad ovoliko dugo i na ovaj način muvao devojku - pitao je Tanasijević.

- Ne znam, ali flipnuću u jednom trenutku. Počeo sam i cigarete da kupujem od Bebice - rekao je Nenad.

- Šta si naučio od Anđele - pitao je Darko.

- Ne znam, sad me kupila ovim, ali to sve može da se promeni. Sad je sve lepo, a posle ne znam s koje strane da joj priđem. Ja njpj nišra ne verujem, ali malopre je pokazala ljudima da nije folirant. Nikako da se opusti, to mi smeta - kazao je Gastoz.

- Anđela, da li smatraš da bi Gastoz bio u šoku, kas bi čuo tvoje i moje razgovore - pitao je Darko.

- Ja ni sama budem u šoku, tako da da. Bio bi u šoku, ali u pozitivnom - odgovorila je ona.

- Video sam sinoć da si se iznenadio kad je Anđela rekla da veuje u snove i u tebe - kazao je Darko.

- Da, bio sam u šoku, ali pozitivnom. Baš mi je bilo drago - priznao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković