Sve bi bilo drugačije da sam tamo: Stanislav Gastozova glavna pretnja? Krofak vinuo Anđelu u nebesa, a evo šta kaže na dramu Mione i Ša (VIDEO)

Bivši učesnik "Elite 7" Stanislav Krofak uključio se uživo u emisiju "Pitam za druga" na RED TV, te je progovorio o Anđeli Đuričić, Mioni i Ša, ali i o odnosu sa Majom Marinković.

Stanislav Krofak, hrvatski MMA borac, uključio se u emisiju "Pitam za druga" na RED TV, te je s Jocom novinarom porazgovarao o aktuelnim temama u "Eliti 8".

- Je l' si ispratio ovu čitavu romansu Gastoz i Anđela, novi par u Eliti - pitao je Joca.

- Video sam, šalju mi to, mnogo ljudi mi šalje poruke. Što ne vidim ovako, dobijem klipove... Budemo videli, šta ja znam. Ne znam ni nju ni njega, pratim ih već neko vreme, hoće-neće, hoće-neće... Iskreno nisam verovao da će ući u razgovor - rekao je Stanislav.

- Ono što si napisao na Instagramu, šta je to značilo i da li je značilo da ako se hipotetički pojaviš tamo, da ćeš je preoteti od Gastoza - pitao je voditelj.

- To je značilo jer je ona koristila moje reči, jer je ona njima sve vreme objašnjavala, zato sam tako i napisao, nikad se ne zna šta će biti u budućnosti... Budemo videli... Ona mi je trenutno najlepša u kući. Imala je svoj stav od početka, ne znam je, ona je najlepša. Ne znam devojku, ne mogu ništa o njoj da kažem i to je to... Nije mi zapala nijedna druga, ona mi je najlepša fizički - rekao je Krofak.

- Je l' ti je krivo što je uplovila sa Gastozom u romansu - pitao je Joca.

- Šta ja imam s tim? Ja sam napolju, ona je unutra... Sve bi bilo drugačije da ja uđem unutra - rekao je Stanislav.

- Terza i Sofija, sve ovo što je priredio trudnoj Milici, kako ti gledaš na to - pitao je Joca.

- Nije lepo to što je uradio, čuo sam se sa Milicom pre 20 dana, ali uopšte ne znam što je on ulazio kada je ona trudna. To što je on napravio, to je katastrofa - rekao je Krofak.

- Miona i Ša su iz mirne luke prešli u crveno, kako ti oni deluju - pitao je Joca.

- Ne intresuju me, odmorio sam, ne zanimaju me ni jedno ni drugo, nebitni su mi i lepo mi je što ih ne moram više gledati - rekao je Stanislav, a onda se osvrnuo na odnos sa Majom Marinković:

- Maja i ja se ne čujemo nikako, nemam ništa loše o njoj da kažem. Odlična je devojka, samo u ljubavnom odnosu nije nikako, nije nikako za to... Sve je top, top, top kada smo se družili, a kada se pređe određena granica kada misli da je u vezi, misli da se sve vrti oko nje i onda umisli da se dešavaju stvari koje se ne dešavaju... Car nikada ništa ružno nije za mene rekao - rekao je Stanislav.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić