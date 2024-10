Igraš prljavu igru: Anđela priznala da nikad neće oprostiti Urošu što joj je zabio nož u leđa, ali ga ipak poštedela nominacije (VIDEO)

Ne dopada joj se!

Voditeljka Ivana Šopić na početku emisije ''Nominacije'' dala je među prvima reč Anđeli Đuričić kako bi nominovala između Stefana Korde i Uroša Stanića.

- Uroš je meni prišao kad smo ušli i mi smo krenuli da se družimo. Družili smo se 15 dana, jednostavno smo se odaljili. Ja sam otišla tada u kuću Odabranih i krenula sam da pričam sa Gastozom. On je dolazio i vršio pritisak na mene zašto se ne družimo, zašto ovo, zašto ono. On je pokušao da vrši manipulaciju i uzimao je mog psa, prođe pored mene i kaže srce moje, duša moja i tako dalje. Ne sviđa mi se što si iza mojih leđa pričao loše o meni. Za mene apsolutno nema nikakvu težinu 15 dana mog i tvog druženja i tvog i Anelinog druženja. Nisam dolazila da provodim vreme sa tobom jer sam za tih 15 dana videla da si ti 24h u rijalitiju. Nisu me zanimale te teme, tebi je ovde fokus rijaliti, drugo ja sam žensko. Ti si meni zaista drag, smatram da si inteligentan. Ne volim što ljude pritiskaš u crvenom, što provociraš ljude u najlošijem znanju, čula sam da si to radio prošle godine i po meni je to prljava igra. Pominjala sam ti da ne iznosiš stavri o Aneli, smatram da nikada ne treba da iznosiš stvari o osobi sa kojom si jeo iz istog tanjira - rekla je Anđela, pa se osvrnula na Stefana Kordu:

- Stefane ne volim što dok se Ana šminka ti sediš i 45 minuta gledaš u nju kao neki psihopata. Izgleda kao da si opsesivan, ne sviđa mi se tvoje ponašanje prema njoj. Rekao si da je ona žensko i da ona treba da pere i čisti, tako da je to ponašanje prema Ani opsesivno, to nije ljubav. Mislim da nije bilo ništa napolju već da sad tek ona upoznaje pravog Stefana. Ovo nije ljubav, ovo je bolest. Ja ću poslati Stefana jer sam sa Urošem bila dobro, zameram ti što si pričao da sam folirant, ali sam ipak bila bliža sa tobom - rekla je Anđela.

Autor: N.P.