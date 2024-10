Kačavenda urniše Uroša: Podsetila ga na sva loša dela u rijalitiju, pa ga bez razmišljanja poslala u izolaciju (VIDEO)

Rešeta!

U toku su 'Nominacije', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi dala svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Uroš Stanić i Stefan Korda.

- Stefan je jedan debil koji se ponaša kao retard prema Ani. Meni se to ne sviđa - rekao je Bebica.

- Kupiću ti ogledalo 2x2 da možeš da se pogledaš - rekao je Stefan.

- Beži pe*eru jedan, ti si nasilnik i to je sve delo i lik tebe što radiš Ani. Što se tiče Uroša, on je zvao Teodoru 50 puta u sat vremena kako bi se oni videli. Meni je jasno da on posle sedam dana ide u depresiju, šaljem ovog nasilnika - rekao je Bebica.

- Kako je*e Taki? - upitao je Stefan.

- Za to ćeš da ogovaraš - rekao je Bebica.

- Ovaj mali je kvaran kao zub, pokvaren je i loš. Prošle sezone si mogao da nekog isprovociraš, ove sezone teško. Ljigav si, lažov si, zao si, slinavko si. Kačiš se za ljude za koje ti misliš da su tema, ovo što radiš između Gastoza i Anđele to radiš namerno. Lepo je Miljana rekla, poznajem puno ge*eva koji su dobri i mirni, a ti si jedna peder*ina. Ti gubiš honorare na nedeljnom nivou, kao i u prethodnoj sezoni. Upališ se na 24 sata, skačeš im po živcima, ali posle toga ide depra stajl i kapijica. Bio si prošle godine dežurni na kapiji. Jedan mali folirant i gad, takvu personu nisam upoznala u životu. Videli smo napolju kako te ljudi počaste zbog tvog ponašanja. Ti si mali napaćeni ljigavko, to što pričaš o svom ocu, tvoja majka nije ispričala istu priču kao ti. Okupaj se za početak - rekla je Milena, pa se osvrnula na Kordu:

- Ne sviđa mi se što se Stefan ponaša loše prema Ani, ne treba da bude labilan kad je Ana u pitanju, svakako šaljem ovog malog ljigavca - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.