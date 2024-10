Zvela red: Ana se obratila Kordi, poručila mu da je na testu, pa se osvrnula na njihov turbulentan period! (VIDEO)

Haos!

Naredna koja je dala svoj sud o nominovanim učesnicima Stefanu Kordi i Urošu Staniću bila je Ana Nikolić.

- Meni su jako interesantni Stefan i Uroš. Razmišljala sam dal da kažem direktno, mislim da je Korda prema meni ljubazan, ali ja sam naučila u životu da čak i oni ljubazni mogu biti najopasniji. Ti si jedan psihijatrijski slučaj, poznajem ljude poput njega. Meni nije dobro od njega, loše mi je od čoveka. Ja mislim da je Ana u opasnosti, ja sam danas rekla Ani sve što mislim. On je jako inteligentan i opasan, sa njima treba na poseban način razgovarati, ja to itekako znam to i distancirana sam. Ana kada bi njega isprovocirala, tek onda bi videli ono još jače što on poseduje. Šaljem Kordu - kazala je Aleksandra.

- Mislim da je Stefav svestan toga da je Stefan pogrešio kada sam ja u pitanju. Kritokovala sam ga, pokušavala da skrenem pažnju na neke stvari. Ne dopada mi se njegovo ponašanje. Nadam se da će se promeniti. Ukoliko se ne promeni, ne znam kako ćemo funkcionisati. Zanima me da li će on za mesec, dva biti onaj isti Korda kog sam ja upoznala, ili ovaj neki novi, kog ne poznajem. Ja ga volim, šta da radim. Prihvatila sam ga takvog kakav jeste - kazala je Ana.

- Svaka ti čast, Ana. Mislim da bi ovde neki muškarci bili s tobom - dodala je Anđela.

- Dobacuju mi pojednici razne stvari u garderoberu. Govore mi da sam lepa i zgodna. Što se tiče Uroša, mislim da je ljubomoran na moju vezu sa Stefanom. Ovog puta šaljem Kordu kod mene u krevet, a Uroša u izolaciju - kazala je Ana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.