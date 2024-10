Glumi žrtvu, bitna mu je samo popularnost: Milica Dugalić detaljno opisala lik i delo Uroša Stanića, pa oplela po njemu (VIDEO)

Zagrmela!

U toku su 'Nominacije', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Milici Dugalić kako bi dala svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Uroš Stanić i Stefan Korda.

- Smatram da Uroševe frustracije dolaze od njegovog ranog detinjstva jer on nije shvaćen. On je prošle godine stvorio sliku porodicu, iskoristio je na najbolji mogući način jer njegove frustracije trajaće dok ne bude bio popularan. On je naizgled muškarac i neću ulaziti u to. Stefane, Ana tebe voli, ali i ti si vezan za nju bezgranično. Vi ste meni divan par, nikada nisi prošao pored mene, a da mi se nisi javio. Ti si vredan čovek, a ona je ženica koja zna kada treba da ćuti, a kada da progovri. Tako da ja zadržavam Stefana - rekla je Milica.

- Ja nemam komunikaciju sa Stefanom, ali sa Urošem imam. Moram da sačuvam Uroša - rekla je Sofi Tikačenko.

Autor: N.P.