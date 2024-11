Digla crni sto na noge: Milica Dugalić udarila na Stanića, pa nacrnila Mateu: Hoće da bude ono što nije! (VIDEO)

Šok!

Milica Drugalić dobila je reč kako bi otkrila ko su tri najzavidnije osobe, po njenom mišljenju.

- Zavidnost je osobina koja se uvek javi čoveku u nekom periodu života...Marko dobro zna ko sam ja, ja odlično znam ko je Marko, on ima razloge zbog čega me je blokirao, od toga je prošlo i više od dve godine...Uroš je zavidan na one koji imaju srećnu i zadovoljnu porodicu, najsrećniji je bio prošle godine zbog toga što je imao prividnu viziju porodice, a to ste bili ti, Janjuš i Aneli, ili Janjuš, ti i kućni ljubimac. Druga osoba koju ću navesti koja je zavidna je gospođica Matea, zbog toga što je njena strašna želja da bude nešto što ona nije i što ne može nikako da dokuči - rekla je Milica.

- Ali koliko vi prljate ovde, nemoguće je očistiti - rekla je Matea.

- Tako je teta Milice, ona se za vas uhvatila, treba ove devojke da čiste, a ne vi - rekao je Gastoz.

- Ne bira sredstva da izađe u prvi plan kada su rijaliti igre u pitanju...Izbačena si iz kutlača klana jer si pogrešila - rekla je Milica.

- Evo da objasnim Milici zašto sam izbačena iz kutlača klana...Teta Milica se pa*i na mene. Ja sam trebala da imam jedne maramice, kafu, cigarete i uzela sam pola kesice - rekla je Matea.

- Treće bih navela ovaj kokošinjac klan, jer su iz zavidnosti učinili da rasture vezu Ene i Peje, a sada ne vidim da su Peji privržene - rekla je Milica.

Autor: Nikola Žugić