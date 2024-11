Sve iznela na sto! Jelena vratila Ivana na fabrička jednom rečenicom: Svaku temu okrene na to da mene pljuje (VIDEO)

Šok!

Ivan Marinković je nakon toga progovrio o svom odnosu sa Aleksandrom Nikolić:

- Meni Aleksandra prija, teško mi je da se odvojim od nje jer mi prija. ONa je potpuno izgubila kompas, i sada svako može da se igra sa njom. Ja sam navikao na nju, njeno društvo - rekao je Ivan.

- LJudi komentarišu kako si se ti odvojio on Aleksandre, od kako su se Jelena i URoš zližili.

- Mi i dalje imamo komunikaciju, ali mnogo manju, ona je trenutno nesnađena, ali se nadam da će biti boje. - rekao je IVan, pa je Jelena ustala:

- Ja ni ne pratim više kada ko daje kada to mene ne zanima, a Ivanu je jako loš on stalno dobacuje. Ja ne kontriram nikome, ja uživam u ono šta radim, a čovek se ne seća da je u igrici komentrarisao baš mene i moj izgled, što kao glumi da je on opasan. Čovek koji pije moja sredstva za čišćenje, to je njegov vrhunac - rekla je Jelena.

- Ja sam vrhunac doživelo noć, 6. na 7. septembar - dobacio je IVan.

- Pogodni muž i otac koji opet ne provocira, svaka mu čast - rekao je URoš-.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.P.