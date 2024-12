Htela sam da mu dam još jednu šansu da vidi dete da ga ne bih nosila na duši: Milica rešeta Terzu, donela konačnu odluku da bude NN (VIDEO)

ŠOK!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Milicu Veličković.

- Milice čula si da ti je jutros NN rekao da ga baš briga što će biti to, šta ti kažeš za to? - glasilo je pitanje.

- To je jedino realno stanje, ja bih volela samo da on tako priča. On ne kapira da sam ja pod lekovima i hormonima i da može da utiče na moje odluke i da možda gajim nadu da će on nekad biti dobar otac. Iskreniji bi bio da kaže da ga boli uvo za mene, da mu se je*e gde ćemo živeti ja i dete, da nema osećaj za dete. Ja opet ponavljam, Ivan Marinković je rekao: ''Nisam stekao osećaj za Željka'', njega su svi napali, ali ja bih volela da je on tako rekao. On ne može da stane iza svog postupka, stalno menja iskaza. Ako me dovede do ludila, ja mogu da upišem nekog drugog za oca, to mu niko nije rekao. Bolje da bude bilo ko otac, nego da bude on. Ja sam to sve čitala i proverila, zvala sam advokata. Vrlo dobro znam što ga puštam i dalje, da ne bih nosila to na duši jednog dana, ali on mi pokazuje da treba da bude neko drugi otac - rekla je Milica.

- Ja ne znam zašto su se oni uhvatili forme NN-a. Milica ga namerno provocira sa tim, a on se pali. On ako želi da bude otac, njemu ne treba sud da bi pomogao Milici. On ovim što pokazuje, ja sam siguran da bi on bio loš otac obzirom da nema osećaj - rekao je Bebica.

- Ovde niko nije normalan. Ona nije sva svoja šta priča zbog hormona, ali dajte bar da mi budemo pribrani. Mi pričamo ovde kao da dete ima šest godina, kao da smo ga mi podigli, a ustvari će nas boleti sve ku*ac. Dete kad dođe, mnoge će stvari biti kod Milice. Kod Milice postoji primer zaljubljenosti i ljubavi prema Terzi i to je normalno, ali daj mi da ne pričamo o glupostima. Bebice ti si otac, ne možeš tako da pričaš - rekao je Đedović.

- Ja pričam o njegovom ponašanju sada - rekao je Bebica.

- Niste realni, vi ste pristrasni jako. Mi pričamo kao da dete ima pet godina - rekao je Đedović.

- Terza šta si mislio s ovim kada si rekao jutros? - upitao je Milan.

- Ona mene stalno provocira sa tim da ću biti NN, ja mogu da budem NN sto puta, ali ja ću viđati svoje dete. Ja ne znam šta je s ovim ljudima, što oni misle da ja ne želim svoje dete. Nisam svestan još da ću postati otac, kada budem video svoje dete, biću svestan. Naravno da mi je krivo što ću biti NN - rekao je Terza.

- Razvaliću te, dozvoljavaš ljubavnici da priča o meni i mom detetu - rekla je Milica.

- Kada odlučuješ da prokockaš na televiziji sve, ti si meni dao do znanja da nju nikad nisi ni voleo - rekla je Kačavenda.

