Mora da razmišlja o tome da će detetu pričati da nema oca: Terza spreman da goni Milicu na sud ukoliko bude bio NN otac (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje Borislavu Terziću Terzi.

- Da li te je navelo da razmišljaš kako će biti sa tobom i sa tvojim detetom, kao što ti je Ena rekla na konto Ćubinog upoznavanja oca - glasilo je pitanje.

- Kada je Ćubin otac rekao da ga je žena stavila kao "NN", to mi je prošlo kroz glavu...I da me navede, dete će imati od mene sve - rekao je Terza, a onda je nakon sukoba Ivana Marinkovića i Kačavende, zaurlao na Milenu:

- Treba da ćutiš kada ja ustanem, jer ja ćutim - rekao je Terza Kačavendi.

- Ma daj, a da te vređaju... - rekla je Kačavenda.

- Adekvatno ćemo ići na sud, to je moje dete, a normalno je da ću da budem za to dete tu. Ako hoće da mi tera inat, sama sebi skače u stomak jer moram da budem za to dete tu. Videćemo se na sudu samo i to je to - rekao je Terza.

- Intresovalo me je da li je Ivan uradio DNK za ovog malog - rekao je Karić.

- Kad tad mogu da ga uradim, moj odnos sa Željkom mi je najbitnija stvar, a DNK i papir mi i nije toliko bitan - rekao je Ivan.

- Rekla sam mu da razmišlja u tome, uhvatio je da me kritikuje, rekla sam da je bolje da razmišlja na tu temu, nego što se mene uhvatio - rekla je Ena.

- Mora Milica da razmišlja o stvarima da kad dete krene u školu, da će da detetu pričaju: "Ti nemaš oca, tvoj otac je NN", znaš kakva su deca danas - rekao je Terza.

- On ustaje ovde i viče: "Moj Željko, moj susret, DNK" i ostala čuda, mani se tog Željka...Ne, nije tražio da viđa Željka, laže! Došao je, spustio je loptu sa nama da mu ne bi pričali da je loš otac, njemu ništa nije bitnije od Jelene - rekla je Miljana.

Autor: Nikola Žugić