Preokreti iz minuta u minut: Anđeli pukao film zbog Ene Čolić, zauvek stavila tačku na priču sa Gastozom! (VIDEO)

Izgorela od ljubomore!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz uspeli su ponovo da se posvađaju zbog Ene Čolić. Ona je u sekundi promenila ponašanje i žestoko mu zamerila njihov odnos i branjenje rijaliti rivalke.

- Mi smo trenutno drugari, jer zbog svojih postupaka trenutno ne zaslužuješ više. Jednom je greška, drugi put izbor, a da ne pričam pet puta. Sad ti u svakoj raspravi ide smoki - govorila je Anđela.

- Nemoj, onda će drugi da me podj*bavaju - rekao je Gastoz.

- Neće oni znati. Ja ne mogu da ti prećutim ono danas. Ako budeš opet radio istu stvar koju sam ti pre sedam dana zamerila, kao što sam ti tad zamerila i sad. Ja nisam mogla da čekam, pala mi je roletna. Ja nisam promenila odnos prema tebi, kao što vidiš - pričala je ona.

- Ispala si šmeker i nisi mnogo drvila k*rac. Malo se iskuliraj, nemoj da im dajemo materijal. Ja to radim nesvesno. Ne kažem da je lepo ono što je Ena rekla - poručio je Marinković.

- Ja sam treći put ovde, obe su majke i to do sad nisam čula. Je l' misliš da je okej da to izgovara jedna žena? - rekla je Anđela.

- Naravno da ne. One za mene nisu žene, nego rijaliti igrači koje jedna drugu hoće da us*ru. Mene smaraju one, nisam branio - govorio je Gastoz.

- Tebe iritira sve što ima veze sa njom. Ti ne vidiš sebe. Sad si nas sam doveo na ovu temu, opet smo došli na ono što tebe nervira i bacio si fokus na to. Trudiš se da nađeš opravdanje - rekla je Đuričićeva.

- Zanimljiva mi je cela ta priča - dodao je Gastoz.

- Onda ću da te uputim tamo, pa se pronađi. Tebi je u takvoj priči zanimljivoj mesto, ja vidim šta ti privlači pažnju, ne vidiš ti sebe kako vidim. Ja smatram da sam ti zanimljiva - poručila je Anđela.

- Ti si moja, ovo gledam sa druge strane. Ljubavi, pričamo ali nežno i polako - rekao je Gastoz.

- Ja sam ti zanimljiva, ego ti radi i to preovladava. Smatram da ti je baš mnogo više osećaš, a nisi se približio dovoljno. Vidim šta ti privlači pažnju, oko ne može da me slaže. Tamo gde ti fokus ide, tamo treba da ideš. Opet sam ja debil. Sad da pustimo klip od početka do sad, a zaslužan si ti jer tražiš razlog za branjenje ispred mene nasamo. Reči nemaju opravdanje, ni za koga, obostrano - govorila je Anđela.

- Tvoja moć ubeđivanja na mene nema funkciju. Sunce moje, tvoja moć ubeđivanja za nešto što ne mislim neće da prođe. Nećeš da mi usadiš mišljenje na temu Ena i sto - pričao je on.

- Uverila sam se po 10. puta da je to tako i pokazaće se da je to istina - rekla je Anđela.

- Ena i ja nikad nećemo biti zajedno - poručio je Gastoz.

- Ti i ja temu za razgovor više nećemo da imamo. Trošim energiju za stvari koje sam ti već zamerila. Smatram da to nije adekvatno, ne mogu da trošim vreme. Iscrpljuješ mi energiju, kao i ja tebi. Neka ja budem luda, ali da sam glupa veruj mi da nisam - govorila je Đuričićeva.

Autor: A. Nikolić