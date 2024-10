Ljubomoriše, toga se i plašila: Đedović uradio analizu odnosa Anđele i Gastoza za Pink.rs, ovo je njegova prognoza!

Marko za Pink.rs dao sud o gorućoj temi Elite 8!

Juče je u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita" bio jako buran dan što se tiče ljubavnog odnosa Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Njih dvoje su dan započeli prvim poljupcem, ali su se vrlo brzo i posvađali. Iako je nakon emisije došlo do pomirenja, uspeli su ponovo da zarate, zbog čega je ona donela odluku da prekinu komunikaciju.

Mi smo povodom te situacije pozvali Marka Đedovića, kako bi za Pink.rs dao svoj sud o gorućoj temi i otkrio kakav su njegove prognoze za ovaj ljubavni par.

Ljubavne igrarije, pa malo mozga ko ima vidi da Anđela već ljubomoriše, a to je ono i čega se plašila, a da ne ljubomoriše ne bi ni osećala ništa.... Što bi bilo ko nekome ljubomorisao ako mu nije stalo?! Sve to samo bude preformulisano u rečenice tipa "Ne bih da me pravis budalom" "Necu da ispadnem budala, nisi odrzao rec" i tako dalje... Znate po sebi kad to kažete osećate ljubomoru, ljubomora je znak zaljubljenosti. Tako da oni su zaljubljeni i miriće se i "svađati" jos 500 puta, dok se dobro ne upoznaju i steknu sigirnost.... Tako da ide pomirenje, pa opet tako nešto i u krug, ali će biti zajedno siguran sam - za Pink.rs govorio je Marko Đedović.

Autor: A. Nikolić