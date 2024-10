Sofija ostavlja Terzu: Otkrila sve detalje paklenog plana Lepom Mići, posle mesec dana se setila trudne Milice (VIDEO)

Kasno se setila?!

Sofija Janićijević ipak se setila trudne Milice Veličković, te je otišla kod Lepog Miće kako bi zatražila savet kako da ostavi Borislava Terzića Terzu jer je grize savest.

- Ne trebaš ti ničega da se bojiš, ali nisi shvatila težinu - rekao je Mića.

- Istina - rekla je Sofija.

- Nisam ja bio blizak sa njima, ima on svojih prijatelja. Ja kažem sto puta, on je najkrivlji i on nosi sve posledice. Ti si neko ko je u tome učestvovao i nije lepo za tebe i tvoje roditelje. Ako je to ljubav onda okej - rekao je Mića.

- A ako sam shvatila grešku? - upitala je Sofija.

- Pa jel si shvatila? - upitao je Mića.

- Jesam - rekla je Sofija.

- Nemoj to ako si zbog njegovog grljenja sa Aneli - rekao je Mića.

- Ne, ja sam htela još pre dva dana da dođem kod tebe da ti kažem, ali nisam imala kad - rekla je Sofija.

- Ako ti imaš pokajanje prema Milici i svojim roditeljima onda trrebaš da ustaneš i kažeš sve što osećaš - rekao je Mića.

- Nisam mogla da ti priđem nikako - rekla je Sofija.

- Ja sam dovoljno tebe osudio, ali desilo se i uradila si to. Suština je kolika je tvoja emocija prema Terzi, ako je velika onda je to ljubav, pa nek te osudi ceo svet. Ja vas nisam podržao zato što sam znao da ovo nije ljubav. Ustaneš i kažeš krivo mi je što sam to uradila, smatram da sam uradila pogrešnu stvar, ako zaista tako osećaš onda ne trebaš da budeš ni sa kim u kući - rekao je Mića.

- Baš je tako, razumem šta hoćeš da mi kažeš - rekla je Sofija.

- Ako ti osećaš da tvojim roditeljima i Milici nije dobro, da tebi na kraju krajeva nije dobro onda je jedino što možeš da olakšaš sebi i svima da izađeš iz te veze - rekao je Mića.

- Jel to u razgovoru sa njim, pa za stolom ili ? - upitala je Sofija.

- Tako je, znači ako se kaješ za to što si uradila, ako osećaš da si ti neko ko je Milicu učinio nesrećnom ženom i neko ko je mislio da je to ljubav, a onda shvatio da nije. Onda se povuci iz cele priče - rekao je Mića.

- Šta ako me pita, kako odjednom to tako? - upitala je Sofija.

- Sedneš i popričaš sa njim, kažeš da te grize savest, da ne možeš podneti to i da misliš da nije to to - rekao je Mića.

- Sve je tako, ne lažem Mićo - rekla je Sofija.

