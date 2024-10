Dala svoj sud! Bivša zadrugarka oplela po Terzi, nazvala ga monstrumom, pa otkrila kako gleda na vezu Anđele i Gastoza: Gluma je to!

U najgledanijem rijalitiju Elita 8 svakodnevno se odnosi menjaju. Takmičari često idu od ljubavi do mržnje i nazad, a evo kako bivša zadrugarka gleda na aktuelne teme u Eliti.

Bivša učesnica rijalitija Zadruga, Ermina Pašović je za Pink.rs komentarisala aktuelne teme u Eliti.

Na samom početku razgovora, Ermina je otkrila kako gleda na ondos Bore Terzića Terze i Sofije Janićijević:

- Terza mi je užasan… I njegovi postupci su jadni… Pljuje Milicu vezano za njenu prošlost, kao da nije znao s kim je ulazio u vezi a kolko me pamćenje služi polemisalo se o tome kad su oboje bili u predhodnoj sezoni pa mu to nije stvaralo problem da sa istom pravi dete i da ga ne izvadi na vreme, sa oproštenjem! Onda je zaprosio i kleo se u ljubav, a sad kad se ponovo zaljubio, želi sa ponižavanjem majke svog nerođenog deteta da uzdigne svoju nemoralnu ljubavnicu sa aktivnom prošlošću i misli da će to umanjiti njegov ogavan postupak.. Eh pa debelo je se zaje*ao - da je Milica najgora na svetu recimo - ni jedna žena na svetu ne zaslužuje da gleda takvo nešto u drugom stanju, to može samo monstrum da učini!

Nakon toga Ermina je otkrila kako gleda na svađe Aneli Ahmić i Ene Čolić:

- Svađe Aneli I Ene su mi top, ja volim svađa, samo mi se ne sviđa udaranje na decu i majčinstvo pogotovo dve majke koje su obe u rijalitiju. Ena je podmukla, jako i ozbiljno se spremila za rijaliti… Udara tamo gde treba jer zna da će dobiti povratna, a aneli se pali na sve I ulazi u svađe I daje joj to što želi.

Bivša zadrugarka je takođe otkrila kako gleda na zbližavanje Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza:

-Anđela i Gastoz, jao Bože…. Ovako ja Galeta obožavam, on mi je top I prezanimljiv I osveženje, ali iskreno smatram da mu ne treba ona šizofreničarka I smatram da ona ozbiljno glumi I radi sve u svrhu rijalitija što se da I primetiti… Vodi se poklonima i mafinima, i jako zanimljivo da je presekla odnos, a onda nakon suđenja se vraća i izvinjava i obnavljava isti. Njoj je Gale samo sredstvo za građenje tema i bitisanja, tako da mi je to sve providno ne verujem joj ništaa…

Autor: Pink.rs