Slađa dominira: Ubeđena da je Najo požrtvovan jer je ušao sa njom u vezu bez EMOCIJA (VIDEO)

Oduvala!

U toku je anketa, a učesnici biraju najpožrtvovaniju osobu. Slađa Lazić navela je Nikolu Škatarića Naju jer je kako kaže ušao sa njom u vezu bez emocija i za to se žrtvovao.

- Prvo mesto je Ivan, broj dva Mića i treće mesto Kačavenda. Čula sam da se kod Miće dolazi na savete, a svaki vaš savet je tri tačke - rekla je Matea.

- Ja sam rijaliti zvezdetina, prvo mesto je moja kuma Aneli Ahmić, to je moj prijatelj, najiskrenija, najdivnija. Ona je neko koga sam ja prošle sezone upoznala i to je jedna od najboljih ljudi koje sam ikada upoznala u životu. Druga osoba je Uroš Stanić, on brine o meni da li sam gladna ili žedna. Ja danas nisam imala obrok, on mi je dao pola svog. Treće mesto je Škatarić koji se žrtvovao da uđe sa mnom u vezu bez emocija - rekla je Slađa.

- Prva osoba je Lepi Mića, druga osoba je broj dva Ša, požrtvovan je i znamo sve od prošle sezone, broj tri je Stefan Korda - rekla je Jelena.

Autor: N.P.