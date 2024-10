On ga dobro poznaje: Gaga Smiljanić otkrio da je Gastoz odlepio za Anđelom, ali da će Enu Čolić braniti do samog kraja (VIDEO)

U emisiji 'Pitam za druga', voditeljka Ana Radulović ugostila je Dragana Smiljanića Gagu i Draganu Jeremić, inače bivše učesnike rijalitija ''Elita 7''.

Gaga Smiljanić otkrio je da poznaje Nenada Marinkovića Gastoza, te i da su njih dvojica nerazdvojni poslednjih par godina. Gaga je otkrio kako gleda na Gastozov odnos sa Anđelom Đuričić, a šta je sve rekao pročitajte ispod.

- Gastoz i ja smo pet, šest godina nerazdvojni. On se baš, baš jako zaljubio u Anđelu. Čak šta više, ta njena odbojnost ga je još više privukla. Anđela je takva, ona je hladna i dosta je bila odbojna iako joj ta njegova pažnja mnogo prija. Ja sam znao da će on ići do kraja, dok ne dobije ono što želi - rekao je Gaga.

- Jel si znao od samog starta da će uspeti da je dobije? - upitala je Ana.

- Ma da naravno. Oni su unutra i ne mogu da se sklone kad se rode neke emocije. Ja sam saznao da su oni ušli u neki odnos, biće jako zanimljivo jer koliko ga ja poznajem on će i dalje da prati Enu. Ona je devojka koja je iz Zemuna i zbog njegovih drugara. On će braniti Enu do kraja jer on zna da joj treba vrsta podrške zato što se pogubila. Zna da treba da stanje uz nju, ali Anđeli ne znam zašto to smeta. Gastoz kad bude sa njom u vezi, mislim da će se on pitati za neke stvari više. Ona je itekako ljubomorna - rekao je Gaga.

- Ako je on osetio da ima potrebe da je zaštiti, onda je to opravdano i okej. Verovatno Anđela ljubomoriše zato što još uvek ne zna Gastoza dobro - rekla je Dragana.

Autor: N.P.