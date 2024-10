Skandal: Poništen izbor Jeleninih potrčaka zbog šurovanja sa Anđelom, Gastozu pala vilica od šoka (VIDEO)

Ovo od Anđele nije očekivao!

Voditelj Milan Milošević dao je reč ovonedeljnom vođi Jeleni Ilić Marinković kako bi odabrala svoje potrčke.

- Kačavenda i Gastoz neka budu prvi par, Munja i Mima, Miljana i Najo, Aneli i Terza, Peja i Ena...Moji potrčci su Ena i Gastoz - rekla je Jelena.

- E tu sam vas čekao. Anđela je podgovorila Jelenu da stavi Enu i Gastoza, postoji klip - rekao je voditelj.

- Mislim da su odgovori na to pitanje na intervjuu - rekla je Anđela.

- Ovaj izbor će biti poništen, jer nemate pravo da sugerišete - rekao je Milan.

- Ja da sam vođa, ja bih realno poslala, iskreno, možda bi se naljutio na mene, ali želim da vidim stvari koje sam mu zamerila...Ja sam želela da vidim da li je to ono što sam ja videla za stolom ili ono što on meni priča - rekla je Anđela.

- Ti misliš da se nešto dešava između njega i Ene - pitao je Milan.

- Ne, ja mislim da se sa njegove strane dešava prema Eni, a mislim da je Ena zaintresovana za Pejom. Mi smo zbog toga uvek imali nesporazume, želela sam da vidim da li ja grešim. Iskreno, ne smatram da sam pogrešila uopšte, ja sam njemu to zamerala, žao mi je što se neće obistiniti. Ne mislim da će se desiti išta, ali ja mogu iz razgovora da zaključim - rekla je Anđela.

- Nisam samo ja u čudu, mislim da su svi za stolom. Ja sam trenutno šokiran. Znači Anđela, ti si pitala Jelenu da me ona pošalje sa Enom u izolaciju, da bi ti videla moje emocije prema njoj? U stanju si da se igraš sa mnom, ti lično - rekao je Gastoz.

- To nije igra...Jao, sad se ne zaje*avaj molim te. Ja sam ti tri puta najmanje zamerila što je braniš, prirodno je da vidim šta se tu dešava, a ako se ti vređaš zbog toga, onda šta da kažem - rekla je Anđela.

- Anđela, ja mislim da ovo baš nije u redu s tvoje strane, nou koment - rekao je Gastoz.

- Da vidim da li je istina u ono što ja sumnjam ili ono što mi on priča. On je sada u Odabranima, ona je tamo, ja ne idem tamo da vidim ko šta i s kim priča, i da su u kući, ne bih ih pratila. Dva puta sam mu to zamerila, mislila sam da prema meni to nije okej - rekla je Anđela.

- Da li si imala te sumnje za Maju i Zvezdana - pitao je Milan.

- Da, jesam i kasnije je bilo da je istina...Možda sam ja pogrešila, nisam upućena u to što se dešava. Ja nju vidim da samo s Pejom provodi vreme, al da li se muvaju ili ne, ja to ne znam, Videla sam pre 15 dana bio nam je pušten klip, ja sam videla u pozadini kako se Ena i Gastoz grle i meni je i to negde ostalo u glavi - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić