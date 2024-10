Jednom sam to prošla i ne želim nikad više: Anđela pokušala da nađe opravdanje za nameštanje Gastoza! (VIDEO)

Ne odustaje od svojih sumnja!

Anđela Đuričić objašnjavala je Slađi Lazić za vreme reklama zbog čega je odlučila da nagovori Jelenu Ilić da Nenada Marinkovića Gastoza pošalje u izolaciju sa Enom Čolić.

- Gastoz je vidno iznerviran, hoćeš da budeš sigurna - rekla je slađa.

- Ništa nije garancija. Ja kad u nešto sumnjam, to za mene ostaje tako. Ja to neću tek tako da prelomim. Možda bi bilo drugačije da nije bilo šta je bilo (Zvezdan i Maja), ja sam lagala sebe. Sigurna sam da nisam ispala fer, ali prosto ne mogu da lažem i moram da kažem šta imam. Ovo je njegova rekacija jer nije očekivao, ali on to zna i svi su upućeni. On se sigurno uvredio i ima pravo, ali lagala bih sebe da kažem da mi je to super. Možda nikad nećemo pričati posle ovoga. Jednom sam prošla to i ne želim nikad više. Ja sam i sad nešto primetila, a nisam luda - pričala je Anđela.

- Tvoj instikt je uvek bio u pravu - dodala je Slađa.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić