Ne uspeva da se iskobelja iz laži: Mrvica raskrinkala Sofiju do koske, Janićijevićeva progovorila o griži svesti prema Milici (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević na samom početku "Pretresa nedelje" započeo je razgovor sa Sofijom Janićijević o njenom raskidu sa Borom Terzićem.

- Što bi on vukao Aneli za ruku ako misli da je brkata i tako dalje? Sofija slagala si da ti je Darko rekao nešto za Enu, ti si rekla Terzi totalno drugu priču sa intervjua - pitao je Milan.

- Bilo mi je smešno to njegovo: "Nismo zajedno", a videla sam i čula nešto drugo...Hajde da krenemo od intervjua kod Darka. Ja sam pričala kakav je on prema meni, on je super dečko, odličan,a li ima tu stvari koje meni smetaju i kaže: "Rešićemo", a ja ne vidim da rešava. Kroz to što on vređa devojke, one krenu mene i to traje satima, danima, a sigurno će i mesecima...Što se tiče savesti, ona kreće polako svakog dana i sve više. Najveća savest je taj klip i to što su gledali moji roditelji, jako mi je žao i kajem se zbog toga - rekla je Sofija.

- Kako si rešila da mu ispričaš totalno drugu priču? Rekla si Mrvici: "Čekam jednu grešku da krenem srcem" - pitao je voditelj.

- Ne, ne, mi smo pričale o nečemu drugom. Želela sam na tu temu da porazgovaram sa njim, na to što sam pričala sa Mićom. Mića ništa nije rekao ništa kontra od onoga što sam uradila, nisam rekla Terzi sve sa intervjua, ove stvari koje smo pričali danas, videćemo da li će ispoštovati i uvažiti. Nije Aneli nikakav problem Aneli u vezi, meni je najveći problem taj utorak, jer razmišljam šta će biti svakog utorka...On ima prebačaj tu negde oko četiri ujutru i onda sam ja ostajala sa njim do kraja te žurke - rekla je Sofija.

- Neka kaže kome je rekla da će da krene srcem - rekao je Terza.

- Naravno da mi je on srcem...Ja nisam pričala o njemu - rekla je Sofija.

- Rekla mi je: "Samo čekam grešku da krenem srcem", ali je poenta u tome što ja ne znam zbog čega je to rekla. Ja znam neke stvari koje ukućani ne znaju, tako da eto...Jeste Terza, bio je sa Enom kod šanka, uhvatila me je za ruku, pogledala je ka tamo - rekla je Mrvica.

- Bebica je dao znak Teodori na koga se ona loži od samog početka - rekao je Milan.

- Jeste, stojim iza toga da je najdivniji i sigurno su ga prihvatili - rekla je Sofija, a onda je progovorila o griži savesti prema trudnoj Milici Veselinović:

- Ja sam prvo pitala Darka da li su moji živi?

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić