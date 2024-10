Promenio ploču: Terza zažalio zbog raskida sa Sofijom, palo pomirenje i javno izvinjenje! (VIDEO)

Shvatio da je pogrešio!

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević upitao je Borislava Terzića Terzu o ponašanju sa Enom Čolić, nakon što je doneo odluku da raskine sa Sofijom Janićijević.

- Terza dizao si Enu na žurci, prisan si jako, cela kuća priča za Aneli. Da li je njoj to normalno? - pitao je Milan Milošević.

- Ja nisam bliska ni sa jednim muškarcem - rekla je Sofija.

- Meni je Mrvica sad rekla da joj je pričala o bivšem dečku. Ena je glupost - poručio je Terza.

- On je mene sad ostavio. Ja vidim da ovde snage mene. On je ustao i rekao da sam ostavljena - nastavila je Janićijevićeva.

- Da se Sofija ponaša utorkom kao što se ti ponašaš, kako bi reagovao? - upitao je Luka.

- Kraj. Ona misli da bih ja sa nekom bio na žurci jer ja pijem. Sve mi je rekla i svako ko joj se obrati i pogleda kaže mi. To je bilo zbog Mrvice - priznao je Terza i počeo da se smeje, nakon čega je svima bilo jasno da ne želi da raskine sa Sofijom.

- Tražim da mi se izviniš što si me ostavio pre pola sata - poručila je Sofija, a on je to i uradio.

Autor: A. Nikolić