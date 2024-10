Njegov komentar čekala je cela nacija! Brat Breskvice prvi put progovorio o intrigantnom odnosu sa Enom Čolić, pere se od odnosa s njom: To je bilo samo povremeno viđanje (VIDEO)

Otkrio sve detalje njihovog odnosa!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'' na Red tv-u, voditelj Jovan Ilić (Joca Novinar) ugostio je bivšeg zadrugara, Mikicu Bojanića. Joca se preko video poziva čuo sa mlađim bratom Breskvice, Matejom Ignjatovićem. On je otkrio brojne detalje odnosa sa Enom Čolić.

Mateja, koje si godište?

- Imam 18, 2006. sam godište - odgovorio je Mateja.

Kako si stupio u vezu sa Enom i ko je tu koga smuvao?

- Imamo zajedničkog druga, upoznali smo se preko njega. Počeli smo da se družimo i to se spontano desilo. To je bilo aprilu ili maju prošle godine. To nije bila ni veza, ni šema, nego povremeno viđanje - rekao je Mateja.

Da li Ena voli mlađe ili starije?

- Mogu ona da budu ne mora to ništa da znači - nastavio je on.

Kako ti je bilo u tih godinu dana?

- Super, lepo nam je bilo i ooklapali smo se koliko smo mogli. Nismo se blokirali, ona je mene, jer je mislila da sam nekom dao njen broj telefona. To nije istina, ali ne bih da iznosim to - kazao je Mateja.

Šta ti je sestra rekla na tu vezu?

- Sa sestrom oko tih stvari i ne pričam mnogo, ako nisu ozbiljne - otkrio je on.

Kako ti se čini Ena sa Pejom?

- Nisam ni znao za to, nisam ih ni ispratio - priznao je Mateja.

Da li postoji šansa da budeš učesnik Elite?

- Napravio bih svašta, ali to neka ostane tajna - kazao je Ignjatović.

Čuo sam da si bio i sa Anjom Todorović. Da li je to istina?

- Jesam, ali to nije bila veza. Viđali smo se možda 2-3 meseca - otkrio je Mateja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković