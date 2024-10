Nakon ŠOK prepiski s Terzinim bratom, oglasila se trudna Milica: Brat njegov bolesnik, kao i on, očekuje da ću da vraćam njegove dugove (FOTO)

Besna kao ris!

Nakon što je Pink.rs došao u posed šokantnih prepiski trudne Milice Veselinović i Terzinog brata Miloša, gde on traži od nje da vraća njegove dugove, oglasila se ona.

Naime, ona nije krila koliko je besna i razočarana u Terzinu porodicu, a istakla je jednom rečenicom iz prepiske koliko oni nemaju obrzira kada je njena trudnoća u pitanju.

- Zato si tu gde jesi. Brat njegov bolesnik, ako i on očekuje da ću da vraćam novac liku koji me je prevario trudnu, dok me oni nisu nijednom nazvali otkad se sve ovo dešava! Sa pretnjama da će mi oduzeti prazne kartice - poručila je Milica putem Instagrama.

