Neiživljeni dečko: Zorica Marković oplela po Terzi, pa otkrila da mu predviđa pakao sa Sofijom! (VIDEO)

Osudila ih za sve pare!

U novoj emisiji ''Pitam za druga'' na Red tv-u , voditelj Joca Novinar uključio je Zoricu Marković putem video poziva, te je ona prokomentarisala ljubavni trougao Milice Veličković, Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević.

Kako ti deluje situacija Sofije, Terze i Milice?

To nije dobro za Milicu, utiče na bebu i to smo svi govorili. On je jedan neiživljeni dečko, pokušao je na sve načine da se ističe. Ovog puta je baš pogrešio, jer sigurno ima drugih kvaliteta. Sofija je namazana, napraviće mu pakao od života. Terza je već počeo da se kaje, a tek ćemo gledati.

Šta misliš, ko je taj dečko kog je Sofija spominjala?

Nije to niko iz rijalitija, imala je ona momaka itekako. Jako mi je žao Milice, biće ona dobro. Terzi neće biti dobro tek, biće pakao. Ona je spremna ušla, nije naivna. Nju Terza ne zanima, jako je hladna.

Da li bi volela da vidiš Milicu u rijalitiju?

Da, samo bih volela da vodi računa da se ne potrese mnogo. Ako smatra da može da podnese to, msilim da bi bili dobro da uđe na 2-3 dana, makar da ih zgazi.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković