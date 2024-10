On je vrlo inteligentan, ne igra igru: Zorica Marković otkrila da li podržava vezu Gastoza i Anđele! (VIDEO)

Evo šta je imala da kaže!

U novoj emisiji ''Pitam za druga'' na Red TV , voditelj Joca Novinar uključio je Zoricu Marković putem video poziva, te je ona prokomentarisala odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

Kako gledaš na taj čitav odnos?

- Dobro sam sa Galetom godinama, on nikom nikad nije loše uradio. Vrlo je duhovit i zabavan i privatno, mislim da mu je Elita bila pravi korak. Ja sam s njom imala mnogo ružnih momenata.

Misliš li da je ona devojka za Gastoza?

- Ne, ona nije za njega nikako. Mislim da će on to uvideti brzo, počeo je da odustaje. On je vrlo inteligentan, ne igra igru. Možda ona hoće da se pere i imati pravo na to, ali teško. Neće oni brzo završiti ispod pokrivača, namazana je ona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković