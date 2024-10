Bila sam spremna da ga zgromim: Aneli kulja od besa zbog Terzinog vređanja Nore, on pokušao da se opravda! (VIDEO)

Pala velika osuda!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. Naredno pitanje postavljeno je Borislavu Terziću Terzi zbog njegovog sinoćnjeg vređanja maloletne Aneline ćerke.

Pitanje za Terzu: Noćas psuješ Aneli dete, da li te je sramota budući oče? -pitao je Milan.

- Meni je žao što sam pijan sve rekao, prebacio sam u trenutku jer me je provocirala. Ona je isto odvratna u uvredama, ona i pelikan su me doveli do ludila, znaju kakav sam kad popijem. Ona je počela njega da brani za šankom i tako je sve krenulo -rekao je Terza.

- Sve mi je to katastrofa, meni ne bi palo nikad na pamet to da izgovorim, nadam se da mu je iskreno žao i da je sve rekao u alkoholisanom stanju. Ja tad nisam bila sa njim ali zaista mi je ogavno -rekla je Sofija.

- Ona mene želi da diskvalifikuje i zato ću joj svašta govoriti samo za dete nikad više -rekao je Terza.

- Sad mi srce lupa Milane, to me je toliko uzrujalo da sam imala nervni slom, ono kad je izgovorio to je bio vrhunac, bila sam spremna na sve zbog reči. Ja sam išla samo za njim, to je pravo lice Terze, od njega je to očekivano, meni je to nešto najgore moguće što može da se uradi. Ja sam njemu svašta govorila u hotelu, Jelena da nije bila sa mnom ko zna šta bi uradila -rekla je Aneli.

Pitanje za Aneli i Terzu: Zašto se ne svađate trezni nego se onako blamirate? -pitao je Milan.

- Ja njoj nikad ne dobacujem, ona je mene prva napala zbog Uroša sinoć, ja nju ne primećujem -rekao je Terza.

Lažove jedan i bolesniku, ti mene uvek prvi uzimaš u usta i provociraš. Terza i Munjez su bolesni ljudi. Metlo jedna, nemoj ti da spominješ više moje dete -dodala je Aneli.

Autor: Nemanja Šolaja