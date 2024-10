Šok: Sofija otkrila da joj je Terza poverio ono što verovatno nikada ne bi, on se obratio Asminu: Mangupe koji pretiš, brini se o... (VIDEO)

Želi da se izvuče?!

Voditelj Milan Milošević po povratku s kratkih reklama, naredno pitanje pročitao je Bori Terziću.

- Da li se kaješ zbog veze sa Sofijom pa bi da bežiš kući - glasilo je pitanje.

- Ne kajem se za vezu sa Sofijom. Plakao sam što sam to uradio i što mi je žao, što mi je loše u glavi, u glavi mi je katastrofa...Psihički mi je loše. U glavi mi je katastrofa - rekao je Terza.

- On je jako bio loše jutros, prebacio je na agresiju zbog situacije sa Urošem i Aneli. Brani me, ulazi u to, hvala mu na tome, ali ulazi u sukobe jer mu je loše i sve mu smeta. Jutros nije znao šta priča - rekla je Sofija.

- Da sam mogao da preskočim, ja bih preskočio i otišao sto odsto. Ja kada popijem malo više, možda tražim lek u piću...Ne znaš kako, volim je, ne možeš da voliš, poštujem je. Draga je ona meni. Grize me savest i sada me stiže i mislim da će da bude još gore - rekao je Terza.

- On je meni jutros pričao sve ono što možda nije hteo da kaže meni. Ja sam mu se postavila i rekla mu: "Zaboravi da si mi devojka, nego pričaj sa mnom kao sa drugaricom", samo da bi on otvorio dušu da bi mu bilo lakše. On je izbacio koliko toliko, pristao je da uđe u kuću - rekla je Sofija.

- Ja nikoga ne diram, ja sam veseo i igram, ali vidim kakvi su ovi ljudi. Ne želim više da pijem, pokušavaću da izbegavam žurke i piće - rekao je Terza.

- Ja sam rekla Munjezu da mu je loše tri i po sata i da ga smirujem, obezbeđenje stoji, ali svakako situacija je kritična, gde ulazi Munjez i kaže: "Uzmi malo ti ovo", gde da uzme. Žele da mu vide leđa, sigurna sam u to, a ako bude samo mene slušao, nikada neće - rekla je Sofija.

- Čovek laže sve, to svakog utorka radi, priča po pušionici da mu fali Milica, želi da se dodvori narodu. O kakvom poštovanju on priča? Izneo je ovde najveće moguće stvari o njoj. Nikada se on diskvalifikovao ne bi, gde će on? Nema posao. Ušao prve godine, izleteo za 20 dana, ušao u prošlu sezonu i ušao sada - rekla je Aneli.

- Ja baš mislim suprotno, ono što trezan misli, pijan kaže. Njemu je bilo sinoć teško. Ono ne može da se odglumi, bio je vidno pijan, njemu se razum i srce kose. Kada popije, seti se svega, a Sofija kada sam joj pre neki dan pokušala da joj dočaram kako je Milici sada, njoj su oči bile pune suza. Tek će da ga stigne, tek će da mu bude teško - rekla je Miljana.

- Samo da se obratim mangupu (Asmin) koji preti, neka brine o svom detetu, kada budem izašao uzmi broj telefona, zoveš i da se nađemo - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić