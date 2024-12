On je namazanko i dobiće ono što traži: Ivan predviđa da se Anđeli crno piše zbog veze sa Gastozom, provalio njegovu taktiku! (VIDEO)

Zna šta želi!

U toku je ''Radio Amnezija'', a sledeći gost Borislava Terzića Terze i Danijela Dujkovića Munjeza bio je Ivan Marinković.

- Kako ti je u druženju sa Aleksandrom - pitao je Munjez.

- Super nam je - odgovorio je Ivan.

- Prokomentariši nam Anđelu i Gastoza - rekao je Munjez.

- Ne znam kako to niko ne vidi, ali on je toliko isklesao Anđelu. Neću da ulazim u sukob s njima, pogotovo s njom. Ona nije bila takva sa Matejom, sad ključa od besa. Znam njegove devojke, ona nije uopšte takva. Njemu smeta ta njena kompulsija, on je avanturista. Namerno joj ovo radi, on je namazanko i dobiće ono što traži. To je potvrda gledalaca, ona će tu ispasti donja, a njemu će sve oprostiti - rekao je Ivan.

- Šta misliš o Eni i Peji - pitao je Munja.

- Mislim da ona želi više da se istakne, ali sad smo u dobrim odnosima, tako da neću da ih diram - kazao je Ivan.

Autor: Iva Stanković