On se češe jer on nije dobro: Kačavenda sve uverenija da se Terza pokajazao zbog veze sa Sofijom, ona ostala bez komentara! (VIDEO)

Ne zna šta bi rekla u ovoj situaciji!

Milena Kačavenda razgovarala je u pušionici sa Sofijom Janićijević o Borislavu Terziću Terzi.

- Za mene je Marinković sto puta rekao da sam držaka k*rve, pa zar treba sad da moj partner kaže e držala si k*rve, rekao je Ivan. Ukoliko želi, može da viđa dete. Šta se primio na to da neće videti dete? Milica trenutno sigurno nema razgovor u planu, ali zna da je sve za dobrobit svog deteta. Ako ne bude tako, neka kaže da je pojeo k*rac i to je to. Sve sam sigurnija da se pokajao za sve. On se češe jer on nije dobro, lepo sam mu rekla da traži razgovor sa psihijstrom - rekla je Kačavenda.

- Isto sam mu rekla - rekla je Sofija.

- Ne postoje ti lekari bezveze - rekla je kuma.

- Meni je rekao da mu to ne treba - kazala je Sofija.

- Moraš ti nekako da mu pomogneš, ja ne mogu - kazala je Milena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković