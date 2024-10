Tresu se zidovi: Ena i Kačavenda u brutalnom okršaju, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Haos!

Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Eni Čolić.

- Pitanje za bogougodnu Enu, ko je sada kanta za džoger - glasilo je pitanje.

- U mene niko nije umakao, ništa nisam uradila specijalno. Komentarisali su kada je bila anketa da sam ja lažni moralista, nikada nikom nisam moralisala, niti sam sebe proglasila finom, ali su zato ovi ljudi dali za pravo da pričaju da sam ja kur*olomka, ku*vetina...E ovako, ja sam rekla to za Aneli da je kanta za džoger, svi su me osudili. Ja slušam sada ovde, svi ćute na to što joj neko je*e dete od tri godine, sram vas bilo! - rekla je Ena.

- Očekivala sam iskreno, baš pitanje, s obzirom kako sam ja komentarisala u radiju. Ne znam ko kaže da se Terza ne osuđuje, ko kaže da sam ga potapšala po ramenu? Drugo, ovaj komentar je suvišan, jer je pitanje jasno postavljeno. Toliko si mi bila odvratna, sada si mi još odvratnija. I sada je ustala da trabunja, se*e mi se. Ovi ljudi su ljudi sa kojima živiš...Komentarisala sam te na osnovu pretpostavki, sada na osnovu činjeničnog stanja - rekla je Kačavenda.

- Ovde je jedan bal moralnih gromada, nek se poljubi i ova princeza ovde - rekla je Ena.

- Opet imamo taj čarobni utorak...Danas slušam u radiju, priča se o Mateji, Mateja i Munja su bili drugari? Ona je imala korektan odnos sa Anom, van mozga je da ovo uradiš Ani. Ženo, je l' si ti realna? - rekla je Kačavenda.

- Šta jedeš go*na je*em li ti mamu? Ja sam ti rekla danas da si ku*vetina i stojim iza toga - rekla je Ana.

- Devojku za šest godina rijalitija nisu pitali ništa, neka mi se zahvali što je sada tema - rekla je Ena.

- Glavni krivac Ani Spasojević treba da bude Munja, to je broj jedan. Ona je to sama sebi uradila, samu sebe je ukanalila. Ovde je bila jedna devojka koja kada god se komentariše bilo šta, ona kaže: "Ja sam najgora, ja sam najlošija", pa onda sudi o drugima - rekao je Mića.

