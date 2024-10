Razumela bih kada bi... Ena progovorila o distanciranju od Gastoza zbog Anđele, Đuričićeva dala svoj sud (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Eni Čolić.

- Kada ti je Gastoz rekao da je najbolje da prestanete da komunicirate, jako si negodovala. Šta je čudno što hoće da ispoštuje devojku koja mu se dopada - glasilo je pitanje.

- Nisam negodovala. Ja bih potpuno razumela da se distanciramo i da svedemo komunikaciju na minumim, jer ja njemu želim sve najbolje, ja mislim da je to upravo Anđela. Ovo su sve lešinari, svi su lešinari na svoj način - rekla je Ena.

- Direktno si nabila prst u oko svima, rekla si da bilo čiji penis može da bude tvoj. To govoriš ovim ljudima koji su u parovima, kao da možeš da marneš bilo koga - rekla je Kačavenda.

- Nemojte to da mešate, neću da dozvolim da se priča da Ena igra rijaliti, ovo je Ena - rekao je Ivan.

- Mislim da sam ja to naslutila negde...To je bilo kada su bili u Odabranima, očigledno je da je njihov odnos bio bliži, pa je samim tim on nju branio za stolom kada sam ja to zamerala. Da li je on promenio svoje reakcije? Pokušava on sebe da promeni uz mene, ja sam sebe i ranije iskorigovala. Da, normalno da pomeram - rekla je Anđela.

