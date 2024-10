Puklo kumstvo: Aneli sasula u lice Slađi da je loš prijatelj, Najo dokrajčio Poršelinu udarcem ispod pojasa! (VIDEO)

Pukla tikva!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. Naredno pitanje postavljeno je Mileni Kačavendi.

Pitanje za kumu: I ti se družiš sa Terzomi Munjom sa kojima Aneli nije dobra a ona ti to ne prebacuje? -pitao je Milan.

- Kakve to veze ima, ja sam dobra sa Aneli i ne ulazim u njene ratove. Mene te neke stvari ne zanimaju, i ona je isto dobra sa Jelenom Ilić ovom žvalavom, tako da Milane kažem ti nemam priblema sa tim -rekla je Kačavenda.

- Ja sam zaista dobra i sa Jelenom i Milenom i ne zanima me sve to, jesam videla da je Milena distancirana malo od mene par dana ali ne znam šta je uticalo. Jeste meni rekla ovo za Uroša da sam neiskrena u nominacijama ali ja to ne mislim tako -rekla je Aneli.

- Nisam se ja distancirala zbog Terze nego što je malo promenila mišljenje o nekim ljudima, to apsolutno nema veze sa Terzom i Munjom nikakve -rekla je Kačavenda.

- Ja mislim da je Milena bolja osoba od Slađe, ona je meni bila na posmatranju i mi se sigurno nećemo više družiti toliko -rekla je Aneli.

- Iskreno šokirana sam ovim Anelinim ponašanjem, ja sam nju oduvek gledala kao prijatelja i ona je drska prema drugim ljudima, meni je Munja rekao pre neki dan da me je ogovarala, stavila je Jelena za omiljenu sa kojom imam sukob. Meni je ovo jako bolno što me komentariše

- I Anđela je izvređala najgore ona i dalje priča sa njom. Nije uopšte dobar prijatelj i zaista bih prekinula sve to. Ona je kod mene blatila neke njene prijatelje. Bahata si i bezobrazna -rekla je Aneli.

- Mene je uopšte sramota što sam bio sa njom u vezi, nikakve kodekse nema, samo se svađa zbog kadra i meni je to blam -rekao je Najo.

Autor: Nemanja Šolaja